(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse jeudi, les investisseurs n'ayant pas réussi à se débarrasser des nerfs liés aux taux d'intérêt américains, ainsi qu'à la situation géopolitique incertaine au Moyen-Orient.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 88,47 points, soit 1,2 %, à 7 499,53. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 190,32 points, soit 1,1 %, à 17 213,14, et l'indice AIM All-Share a clôturé en baisse de 1,56 point, soit 0,2 %, à 683,24.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 1,1% à 748,99, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,9% à 14 931,03, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,5% à 12 931,20.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort a clôturé en baisse de 0,3%.

Les actions à New York étaient en baisse à la clôture de Londres, avec le DJIA en baisse de 0,3 %, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient en baisse de 0,4 %.

"L'appétit actuel pour le risque reste au mieux conservateur, en raison des incertitudes économiques qui prévalent et des risques géopolitiques accrus provenant du Moyen-Orient. Avec des taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis la crise financière et l'incertitude persistante concernant l'inflation, les investisseurs réfléchissent au futur paysage économique", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index et FOREX.com.

Les marchés américains étaient sur le qui-vive avant le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Il devrait s'exprimer devant l'Economic Club of New York vers 17 heures BST.

M. Powell est susceptible d'être très optimiste dans son discours de politique générale, alors que les inquiétudes concernant la hausse des prix du pétrole, provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas, ne cessent de croître.

Le baril de Brent était coté à 91,28 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 91,10 USD mercredi dernier.

Les troubles géopolitiques au Moyen-Orient ont déstabilisé les marchés au cours des deux dernières semaines et amplifié l'incertitude.

Le premier ministre britannique est arrivé en Israël jeudi pour rencontrer les dirigeants du Moyen-Orient et appeler à éviter toute escalade du conflit.

Rishi Sunak s'entretiendra avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président Isaac Herzog, au début d'un voyage de deux jours qui devrait le conduire dans plusieurs capitales de la région.

Il invitera les dirigeants du Moyen-Orient à "éviter une nouvelle escalade dangereuse", estimant que "trop de vies ont déjà été perdues" dans la guerre entre Israël et le Hamas.

La visite de M. Sunak fait suite à celle du président américain Joe Biden. Le bureau de M. Netanyahu a en effet annoncé qu'il avait approuvé une demande de M. Biden visant à permettre à l'Égypte de livrer des quantités limitées d'aide humanitaire à la bande de Gaza.

Sur le FTSE 100 de Londres, Rentokil a chuté de 18 % et se retrouve en bas de l'indice.

L'entreprise de lutte contre les parasites et d'hygiène a prévenu que les conditions difficiles du marché en Amérique du Nord signifiaient que son résultat annuel dans la région serait plus mauvais que prévu.

Elle prévoit désormais une marge d'exploitation ajustée en Amérique du Nord comprise entre 18,5 % et 19,0 %, alors qu'elle s'attendait à une marge de 19,5 %. Au niveau du groupe, cependant, elle maintient sa prévision de marge d'exploitation ajustée de 16,5 %.

Rightmove a chuté de 13 %, l'action ayant été ébranlée par des fusions-acquisitions dans d'autres secteurs du marché des portails immobiliers en ligne.

Le groupe immobilier CoStar, coté à New York, a conclu un accord pour acquérir OnTheMarket, le portail immobilier concurrent de Rightmove, coté à l'AIM.

L'offre est de 110 pence pour chaque action OTM, ce qui valorise l'entreprise à environ 99 millions de livres sterling. Ce prix représente une prime de 56 % par rapport au cours de clôture d'OTM, qui était de 70,50 pence mercredi.

Les actions d'OTM ont bondi de 53 % à 107,53 pence jeudi.

Pour CoStar, l'opération constitue un "point d'entrée stratégique intéressant" sur le marché de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni, selon le communiqué.

Russ Mould, d'AJ Bell, a déclaré : "Il s'agit d'une opération classique : une entreprise américaine déjà experte dans le même secteur utilise l'acquisition d'une société cotée à Londres pour se développer dans un nouveau segment du marché britannique. Dans le cas de CoStar, l'opération lui permettra de mettre un pied dans le secteur de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni.

AJ Bell a progressé de 4,6 % jeudi, ce qui la place en tête de l'indice FTSE 250.

Pour l'exercice clos le 30 septembre, la société, qui propose des plateformes d'investissement en ligne et des services de courtage, a enregistré des entrées nettes de 1,65 milliard de livres sterling, soit une hausse de 57 % par rapport aux 1,05 milliard de livres sterling enregistrés l'année précédente.

Le total des actifs sous gestion s'élève à 4,7 milliards de livres sterling, soit une hausse de 68 % par rapport aux 2,8 milliards de livres sterling.

"Au niveau du secteur, nous continuons à nous engager avec le gouvernement sur les réformes potentielles des ISA, en mettant l'accent sur la simplification du paysage actuel des ISA afin que les investisseurs particuliers puissent s'y retrouver plus facilement. Nous pensons que cela encouragera un plus grand nombre de personnes à investir par l'intermédiaire des ISA, ce qui profiterait aux entreprises britanniques cotées en bourse, compte tenu de la préférence naturelle des investisseurs particuliers pour leur pays d'origine", a déclaré Michael Summersgill, directeur général de l'entreprise.

Sur l'AIM, les actions de Saietta ont chuté de 23 % après la reprise des négociations à Londres jeudi après-midi.

Le concepteur, ingénieur et fabricant de solutions "eDrive" pour les véhicules électriques a déclaré que sa perte avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars était de 29,3 millions de livres sterling, contre une perte de 11,1 millions de livres sterling l'année précédente.

Cependant, Saietta a déclaré que les recettes et autres revenus des activités poursuivies ont plus que doublé au cours de l'exercice 2023, passant de 2,1 millions de livres sterling à 4,8 millions de livres sterling. En incluant les activités abandonnées, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 %, passant de 4,3 millions de livres sterling à 5,1 millions de livres sterling.

La livre était cotée à 1,2149 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 1,2191 USD à la clôture de mercredi.

L'euro s'affichait à 1,0576 dollar à la clôture des marchés européens jeudi, en hausse par rapport à 1,0533 dollar à la même heure mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,92 yens, en hausse par rapport à 149,86 yens mercredi soir.

L'or était coté à 1 952,66 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1 941,78 USD à la clôture mercredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y a une déclaration commerciale de l'opérateur de la chaîne hôtelière InterContinental Hotels. Il y a également des mises à jour de l'agence immobilière Foxtons et du gestionnaire de devises et de produits dérivés Record.

Le calendrier économique de vendredi comprend les finances du secteur public britannique et les ventes au détail à 0700 BST. Il y a également des données sur l'IPP en Allemagne.

L'annonce du taux préférentiel de la Banque populaire de Chine sera publiée dans la nuit.

