(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse ce mardi matin, les propos optimistes de deux hauts responsables de la Réserve fédérale l'ayant emporté sur les inquiétudes géopolitiques liées au conflit actuel au Moyen-Orient.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 65,88 points, soit 0,9 %, à 7 558,09. Le FTSE 250 était en hausse de 216,55 points, soit 1,2 %, à 17 788,71, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,69 points, soit 0,5 %, à 691,52.

Le Cboe UK 100 a progressé de 0,9 % à 754,73, le Cboe UK 250 de 1,3 % à 15 465,13 et le Cboe Small Companies de 1,0 % à 13 127,38.

Le vice-président de la Réserve fédérale a déclaré que la banque centrale américaine devait "procéder avec prudence" lors de ses prochaines décisions en matière de taux d'intérêt.

Les responsables "se trouvent dans une période délicate de gestion des risques", a déclaré Philip Jefferson dans des remarques préparées lundi, devant équilibrer les risques respectifs de ne pas resserrer suffisamment et d'être trop restrictif.

Ses commentaires rejoignent ceux de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, qui a indiqué que le resserrement des conditions financières pourrait signifier que la banque en fait moins en termes de relèvement de son taux directeur.

Se référant à la hausse des rendements obligataires, Mme Logan a déclaré : "Si les primes à terme augmentent, elles seront moins nombreuses à relever le taux directeur : "Si les primes à terme augmentent, elles pourraient faire une partie du travail de refroidissement de l'économie à notre place, ce qui rendrait moins nécessaire un resserrement supplémentaire de la politique monétaire pour atteindre les objectifs du [Federal Open Market Committee]".

Selon l'outil FedWatch du CME, 88 % des marchés estiment aujourd'hui que la Fed devrait maintenir ses taux lors de sa prochaine réunion en novembre. Il y a tout juste une semaine, ils estimaient à 72 % la probabilité d'un tel résultat.

En outre, lors de la réunion suivante de la Fed, en décembre, les marchés estiment à 69 % la probabilité que les taux se maintiennent à leur niveau actuel. Une semaine auparavant, les marchés n'envisageaient cette possibilité qu'à 53 %.

L'espoir que les taux d'intérêt de la plus grande économie du monde aient atteint leur maximum a permis de compenser la nervosité des marchés face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient mardi.

Israël a poursuivi ses bombardements sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas mardi, après que le groupe militant palestinien a menacé d'exécuter certains des quelque 150 otages qu'il a enlevés lors d'un assaut ce week-end si les frappes aériennes se poursuivent sans avertissement.

Israël a imposé un siège total à la bande de Gaza lundi, interrompant l'approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité, ce qui fait craindre une détérioration rapide d'une situation humanitaire déjà désastreuse.

Israël a été ébranlé par l'assaut terrestre, aérien et maritime sans précédent du Hamas. Le bilan s'est alourdi à plus de 900 morts en Israël, qui a riposté par un déluge de frappes sur Gaza, portant le nombre de victimes à 687.

À Londres, l'épicier en ligne et fournisseur de technologies d'entreposage Ocado Group a été le plus performant des valeurs vedettes en début de matinée, avec une hausse de 4,3 %.

Des données récentes de Kantar ont montré mardi que le supermarché en ligne a vu ses ventes augmenter de 9,6 % en glissement annuel au cours des 12 semaines se terminant le 1er octobre, pour atteindre 544 millions de livres sterling.

Kantar a également indiqué que l'inflation des prix de l'alimentation au Royaume-Uni s'est ralentie pour atteindre 11 %, son plus bas niveau depuis sept mois, au cours des quatre semaines se terminant le 1er octobre, grâce à la baisse des prix des aliments de base.

Il s'agit du taux le plus bas depuis juin de l'année dernière. Au cours de la même période, les ventes de produits alimentaires à emporter ont augmenté de 9,1 % par rapport à l'année précédente.

"Pour la première fois depuis l'année dernière, les prix de certains aliments de base diminuent, ce qui contribue à faire baisser le taux d'inflation général. Les produits laitiers ont été l'une des catégories où les coûts ont vraiment augmenté l'automne dernier, mais le prix moyen payé pour un paquet de 250 g de beurre est maintenant inférieur de 16 pence à ce qu'il était il y a 12 mois", a déclaré Tom Steel, directeur de l'analyse stratégique chez Kantar.

Au cours de la période plus longue de 12 semaines qui s'est achevée le 1er octobre, l'inflation des prix des produits d'épicerie a été de 11,7 %

Dans le FTSE 250, Currys a augmenté de 4,2 % après avoir confirmé que son examen stratégique de Kotsovolos, son activité en Grèce et à Chypre, avait suscité l'intérêt de plusieurs acheteurs potentiels.

Le détaillant en électronique a déclaré qu'il évaluait actuellement les offres non contraignantes de ces acheteurs potentiels.

Ailleurs à Londres, Greencore a fait un bond de 15 % après avoir déclaré qu'il s'attendait à ce que son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année se terminant le 29 septembre soit supérieur aux attentes actuelles du marché, à savoir 70,1 millions de livres sterling.

Il prévoit que son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année se situera entre 74 et 76 millions de livres sterling, grâce à un second semestre "solide" dans ce qu'il décrit comme une "période de comparaison saisonnière difficile".

Le fabricant de plats préparés a également annoncé son intention de relancer son programme de rachat d'actions dans le cadre d'un remboursement de capital de 50 millions de livres sterling aux actionnaires, annoncé en mai 2022.

YouGov a fait un bond de 12 % en affichant une hausse de son bénéfice annuel et en restant confiant quant à ses perspectives pour l'exercice en cours et au-delà.

La société d'études et d'analyse de données a déclaré un bénéfice avant impôts de 44,7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 juillet, soit une hausse de 77 % par rapport aux 25,3 millions de livres sterling de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 258,3 millions de livres sterling, soit une hausse de 17 % par rapport aux 221,1 millions de livres sterling, malgré un contexte macroéconomique "difficile". YouGov a également noté que son chiffre d'affaires annuel était "bien supérieur" à celui de l'ensemble du secteur.

"La demande pour les produits et services de YouGov reste forte, avec une dynamique continue de nouveaux contrats, des taux de renouvellement élevés et des relations clients solides. Par conséquent, nous restons confiants dans les perspectives du groupe pour [l'exercice 2024] et au-delà, visant à maintenir la forte dynamique des ventes observée au cours de l'année écoulée", a déclaré le directeur général Steve Hatch.

Parmi les actions européennes ce mardi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,4 %.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 2,4 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 1,0 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,9 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse : l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,6 %, l'indice S&P 500 de 0,6 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2222 USD tôt ce mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2213 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0561 USD, en hausse par rapport à 1,0548 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,00 yens, en hausse par rapport à 148,59 yens.

Le pétrole Brent était coté à 87,69 USD le baril à l'aube à Londres ce mardi, en baisse par rapport aux 87,94 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'or était coté à 1 856,92 USD l'once, en hausse par rapport à 1 852,16 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.