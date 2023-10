Le sentiment s'est amélioré sur la plupart des marchés émergents mardi, à la suite des commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale américaine et d'une baisse du prix du pétrole, bien que les échanges soient restés nerveux en raison de la persistance du conflit en Israël.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a ajouté 0,7% à 0838 GMT après avoir chuté lors de la session précédente sur les inquiétudes concernant l'escalade du conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas.

Les investisseurs ont continué à suivre l'évolution de la violence, Israël ayant déclaré mardi qu'il avait rétabli le contrôle de la frontière de Gaza.

Le shekel était en baisse de 0,1 % à 3,946 contre le dollar, frôlant son plus bas niveau depuis 2016. La monnaie a perdu plus de 10% depuis le début de l'année.

"Avant les attaques également, les projets controversés du gouvernement israélien visant à réformer et à affaiblir le système judiciaire ont pesé sur la monnaie", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets dans une note.

"La banque centrale israélienne pourrait continuer à atténuer la volatilité grâce à ses importantes réserves de change.

Les obligations en dollars à plus long terme du pays se sont stabilisées après de fortes baisses lundi, avec les obligations des pays voisins, l'Egypte, la Jordanie et le Liban, qui ont également progressé.

Cependant, le coût de l'assurance de la dette souveraine israélienne à cinq ans contre un défaut de paiement a atteint son niveau le plus élevé depuis 2016 mardi.

Les monnaies des marchés émergents ont augmenté de 0,2 % par rapport au dollar.

Contribuant à ramener le calme sur les marchés, les hauts responsables de la Réserve fédérale ont indiqué lundi que la hausse des rendements du Trésor américain pourrait inciter la banque centrale à ne pas procéder à de nouvelles hausses de taux.

Les prix du pétrole ont également baissé après une hausse de plus de 4 % au cours de la session précédente, qui avait alimenté les inquiétudes concernant les nouvelles pressions inflationnistes à travers le monde.

En Europe centrale et orientale, la couronne tchèque a glissé de 0,4 % par rapport à l'euro pour atteindre son niveau le plus bas depuis près d'un mois, après que les prix à la consommation ont baissé plus rapidement que prévu de 6,9 % en septembre.

Le forint hongrois a augmenté de 0,4 %. Les données ont montré que l'inflation a diminué à 12,2% en septembre en glissement annuel.

Les difficultés du secteur immobilier chinois se sont poursuivies, avec Country Garden en baisse de 10,7 %, le promoteur immobilier ayant mis en garde contre son incapacité à honorer ses obligations en matière de dette offshore.

La Chine cherche à augmenter son déficit budgétaire pour 2023 alors que le gouvernement se prépare à mettre en place une nouvelle série de mesures de relance pour aider l'économie à atteindre l'objectif de croissance annuel du gouvernement, a rapporté Bloomberg News mardi.

