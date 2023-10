Les compagnies aériennes israéliennes El Al, Israir et Arkia ont ajouté des vols mardi pour rapatrier les réservistes, selon leurs sites internet et l'autorité aéroportuaire israélienne, bien que la perspective d'un nouveau conflit ait également ravivé les inquiétudes du secteur concernant le manque de personnel.

Israël a déclaré lundi qu'il avait fait appel à un nombre sans précédent de 300 000 réservistes et a averti les habitants de l'enclave palestinienne de Gaza d'évacuer, signe qu'il pourrait être en train de planifier une attaque terrestre en réponse à l'attaque sans précédent menée par le groupe militant palestinien Hamas ce week-end.

Par ailleurs, le porte-parole du département d'État américain, Matt Miller, a déclaré que le gouvernement américain était en pourparlers avec diverses compagnies aériennes pour les "encourager" à envisager de reprendre les vols à destination et en provenance d'Israël afin d'aider un certain nombre de citoyens américains à quitter le pays.

Mardi, American Airlines a temporairement suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 4 décembre. Delta Air Lines a annoncé lundi qu'elle annulait tous ses vols vers Israël jusqu'au 31 octobre, tandis que United Airlines a interrompu ses vols pour une durée indéterminée.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principaux transporteurs américains, a déclaré mardi qu'il restait en discussion avec les agences gouvernementales à ce sujet. "La situation en Israël évolue rapidement et nos transporteurs continuent d'évaluer individuellement les opérations en fonction des directives de sécurité et des rapports de renseignement", a déclaré un porte-parole.

Alors que de nombreuses grandes compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination et en provenance d'Israël, les transporteurs nationaux ont cherché à augmenter leur capacité, au moins dans les jours à venir. De nombreux Israéliens se sont rendus à l'étranger la semaine dernière à l'occasion de la fête juive.

Sur son site web, Israir Airlines a indiqué qu'elle proposait des vols au départ de Larnaca (Chypre), de Corfou (Grèce) et de Batumi (Géorgie) pour aider les Israéliens à rentrer au pays.

Arkia propose des vols entre Athènes, la capitale grecque, et Eilat, dans le sud d'Israël, et entre Marrakech, au Maroc, et Tel-Aviv, entre autres.

La compagnie nationale El Al a ajouté un vol au départ d'Athènes mardi. El Al a ajouté que, même si elle n'offrait pas de vols gratuits aux réservistes, elle s'efforçait de maintenir les prix à un niveau abordable. Les réservistes devaient payer 900 dollars pour un vol au départ des États-Unis, 650 dollars au départ de Bangkok et 300 dollars au départ de l'Europe pour les vols de moins de quatre heures, a déclaré un porte-parole.

Les craintes d'une pénurie de personnel dans les compagnies aériennes se sont toutefois accrues avec la perspective d'une réduction du nombre de vols.

Israir a déclaré que son programme de vols pourrait être réduit dans les prochains jours, car ses équipages étrangers ont été priés de quitter le pays, tandis que certains employés israéliens ont également été recrutés pour combattre.

Des vols évacuant des étrangers ont également quitté l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.

L'Islande a déclaré lundi soir qu'elle avait évacué 126 Islandais, cinq Féroïens, quatre Norvégiens et 12 Allemands bloqués en Israël depuis Amman, en Jordanie, à bord d'un avion parrainé par le gouvernement.

L'autorité aéroportuaire israélienne a déclaré que 67 000 passagers étaient attendus à Ben Gurion mardi, contre une moyenne de 80 000 en temps normal.

L'autorité a ajouté qu'elle limiterait les vols au terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion pour des raisons de sécurité.

"Tous nos clients qui avaient prévu de partir (en Israël) cette semaine ont annulé leur voyage", a déclaré Emilie Dumont, directrice générale de Digitrips, une société française de voyages en ligne. Le Syndicat des entreprises de tourisme (SETO), une organisation française, a recommandé ce week-end d'annuler ou de reporter tous les départs vers Israël jusqu'au 13 octobre, a-t-elle ajouté.

Les vols à destination d'Israël depuis la Turquie ont également été annulés, notamment ceux de la compagnie nationale Turkish Airlines et de la compagnie à bas prix Pegasus, selon Flightradar24, un site web de suivi des vols. Turkish Airlines a déclaré sur son site web : "Nos vols vers Tel Aviv (TLV) ont été temporairement suspendus jusqu'à nouvel ordre".

