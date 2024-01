L'opérateur maritime japonais Nippon Yusen a suspendu les traversées de la mer Rouge mardi après que le mouvement Houthi du Yémen a promis d'intensifier ses attaques contre les navires dans la région.

Le groupe Houthi, allié à l'Iran, a menacé d'étendre ses cibles aux navires américains en réponse aux frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.

Les attaques menées par les Houthis contre des navires dans la région depuis novembre ont eu des répercussions sur les entreprises et inquiété les grandes puissances, dans le cadre d'une escalade de la guerre de plus de trois mois menée par Israël contre les militants du Hamas à Gaza. Le groupe affirme agir par solidarité avec les Palestiniens.

Outre la perturbation des chaînes d'approvisionnement, on craint que les attaques ne rendent plus difficile la maîtrise de l'inflation mondiale par les décideurs politiques.

Les navires britanniques et américains sont devenus des "cibles légitimes" à la suite des frappes lancées au Yémen la semaine dernière, a déclaré Nasruldeen Amer, porte-parole des Houthis, à Al Jazeera.

Les Houthis avaient précédemment déclaré qu'ils n'attaqueraient que les navires israéliens ou ceux en route vers Israël.

Pour répondre à ces inquiétudes, Nippon Yusen, également connu sous le nom de NYK Line, a demandé à ses navires naviguant près de la mer Rouge d'attendre dans des eaux sûres et envisage de changer d'itinéraire, a déclaré un porte-parole de la compagnie mardi.

Dans la dernière attaque apparente, le commandement central américain a déclaré que les forces houthies au Yémen ont frappé le Gibraltar Eagle, un navire de transport de vrac sec appartenant aux États-Unis et exploité par ce pays, avec un missile balistique antinavire lundi. Aucun blessé ni dégât important n'a été signalé.

Les porte-conteneurs ont fait une pause ou se sont détournés de la mer Rouge qui mène au canal de Suez, l'itinéraire de fret le plus rapide entre l'Asie et l'Europe. De nombreux navires ont été contraints d'emprunter la route plus longue qui passe par le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud.

COALITION FAIBLE

Le vice-président du Yémen a déclaré mardi que la coalition dirigée par les États-Unis et destinée à protéger le trafic commercial en mer Rouge était faible, car l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, trois puissances régionales, n'y participaient pas.

"Le corridor de Bab al-Mandab intéresse le monde entier et la région, c'est pourquoi l'intervention régionale est essentielle", a déclaré Aidarous al-Zubaidi dans une interview accordée à Reuters, en faisant référence à l'étroit détroit situé à l'entrée de la mer Rouge.

Le Conseil séparatiste de transition du Sud de M. Zubaidi fait partie d'une alliance qui s'oppose aux Houthis au Yémen.

S'exprimant également à Davos, le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré qu'il était important de maintenir les chaînes d'approvisionnement mondiales "stables et fluides".

Environ 12 % du trafic maritime mondial transite par le canal de Suez via la mer Rouge.

Les navires fournissant du gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar font partie des nombreux navires contraints de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Cette déviation peut ajouter environ neuf jours au voyage normalement de 18 jours entre le Qatar et le nord-ouest de l'Europe.

Quatre pétroliers utilisés pour les expéditions de GNL du Qatar ont repris leur route après une pause de plusieurs jours, comme l'ont montré mardi les données de suivi des navires de la LSEG.

Le méthanier Al Rekayyat a repris la mer Rouge et se dirige vers le Qatar, selon les données, après avoir été arrêté depuis le 13 janvier sur sa route en mer Rouge.

Les navires Al Ghariya, Al Huwaila et Al Nuaman, chargés de GNL qatari, étaient également en mouvement, mais ont changé de cap pour se diriger vers le sud, même s'ils signalent toujours le canal de Suez comme leur destination, selon les données.

Les frappes militaires ne permettront pas d'endiguer les attaques des Houthis contre la navigation commerciale, mais la fin de la guerre à Gaza y parviendra, a déclaré le premier ministre du Qatar à Davos.

"Nous devons nous attaquer à la question centrale, à savoir Gaza, afin de désamorcer tous les autres problèmes", a déclaré Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.