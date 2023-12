Les exportateurs se démènent pour trouver des moyens d'acheminer les biens de consommation essentiels vers les acheteurs, y compris par voie aérienne, alors qu'une vague d'attaques en mer Rouge vient s'ajouter aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement du fret maritime dans d'autres régions du monde.

Les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre les navires en mer Rouge depuis le 19 novembre pour manifester leur soutien au Hamas, alors que l'offensive militaire d'Israël à Gaza se poursuit.

Ces attaques ont perturbé une route commerciale essentielle qui relie l'Europe et l'Amérique du Nord à l'Asie via le canal de Suez et ont entraîné une forte hausse des coûts de transport par conteneurs, les entreprises cherchant à acheminer leurs marchandises par d'autres itinéraires, souvent plus longs.

Les entreprises essaient maintenant de passer au transport intermodal pour maintenir les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui implique une route combinée maritime et aérienne, a déclaré Jan Kleine-Lasthues, directeur de l'exploitation Airfreight chez le principal transitaire allemand Hellmann Worldwide Logistics.

Cela signifie que les marchandises sont d'abord transportées par mer jusqu'à un port à Dubaï, d'où elles sont acheminées par fret aérien, a-t-il précisé.

"Cet itinéraire alternatif permet aux clients d'éviter la zone dangereuse de la mer Rouge et le long voyage autour de la pointe sud de l'Afrique", a déclaré M. Kleine-Lasthues à Reuters.

De nombreux détaillants, en particulier dans l'industrie de la mode, avaient déjà modifié leur plan d'importation en optant pour le fret maritime comme mode de transport prédominant, a-t-il ajouté.

Hellman a constaté une augmentation de la demande d'itinéraires combinés aériens et maritimes pour les biens de consommation tels que les vêtements, l'électronique et les produits technologiques.

"Compte tenu de la situation actuelle, il est probable que de nombreuses expéditions soient bloquées dans des conteneurs en mer Rouge ou retardées en raison de détournements autour du cap de Bonne-Espérance. Ce retard risque d'avoir un impact sur les opérations de vente au détail en Europe et en Amérique, car il constitue une surprise", a-t-il ajouté.

Tailwind Shipping Lines, une filiale de la chaîne allemande de supermarchés discount Lidl, qui transporte des marchandises non alimentaires pour Lidl ainsi que des marchandises pour des clients tiers, a déclaré qu'elle expédiait des marchandises autour du Cap pour le moment.

"Notre objectif est de rester aussi proche que possible de notre programme", a déclaré la compagnie.

Certaines entreprises pourraient opter pour le fret aérien pour des articles particulièrement urgents ou critiques, mais le coût de ce mode de transport signifie qu'il ne s'agit pas d'une solution généralisée, a déclaré Paul Brashier, vice-président de Drayage et Intermodal pour le groupe ITS Logistics, spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement.

Les prix du fret par conteneur sur les itinéraires Asie-Europe du Nord ont augmenté de 14 % depuis l'annonce des déviations la semaine dernière, selon l'analyse de la plateforme mondiale de fret Freightos.

"Cette situation entraîne non seulement des pertes de temps et des dépenses supplémentaires, mais elle aggrave également l'impact sur l'environnement en raison de l'augmentation de la consommation de carburant", a déclaré Jeb Clulow, associé du cabinet d'avocats Reed Smiths, spécialisé dans le secteur des transports.

Le calendrier de ces problèmes de sécurité aggrave les difficultés pour les opérateurs, car le canal de Panama est déjà perturbé par la sécheresse, a ajouté M. Clulow.

IMPACT ÉCONOMIQUE

Quelque 35 000 navires traversent chaque année la région de la mer Rouge, transportant des marchandises entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, ce qui représente environ 10 % du PIB mondial, a déclaré Corey Ranslem, PDG de la société britannique Dryad Global, spécialisée dans le conseil et la sécurité en matière de risques maritimes.

"En cas de menace prolongée, vous verrez le prix du carburant et des marchandises vers l'Europe augmenter considérablement en raison des coûts accrus liés au contournement de l'Afrique, ce qui peut ajouter environ 30 jours à un transit en fonction du port d'arrivée", a-t-il déclaré.

En cas de perturbations prolongées, c'est le secteur des biens de consommation qui sera le plus touché, a indiqué S&P Global dans un rapport.

Les compagnies maritimes restent dans l'ignorance de la nouvelle coalition navale internationale mise en place par les États-Unis pour stabiliser la région.

Une source espagnole du secteur de la mode a déclaré à Reuters que les compagnies maritimes disaient à leurs clients que beaucoup de choses dépendaient de la force opérationnelle dirigée par les États-Unis et de sa capacité à empêcher d'autres attaques et à rendre la route à nouveau sûre.

Il est essentiel que les entreprises européennes puissent à nouveau utiliser le canal de Suez pour assurer l'approvisionnement en vêtements en provenance d'Asie, a déclaré la source industrielle.