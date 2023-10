Les investisseurs guettent ce week-end les signes d'une éventuelle escalade du conflit au Moyen-Orient, ce qui pourrait accroître la volatilité sur des marchés qui s'attendent déjà à une semaine chargée, avec la déclaration de politique générale de la Réserve fédérale et les résultats d'Apple.

Vendredi, les forces aériennes et terrestres israéliennes ont intensifié leurs opérations dans la bande de Gaza, environ trois semaines après une attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'une aggravation du conflit depuis quelques jours, après que les États-Unis ont envoyé davantage de moyens militaires au Moyen-Orient et qu'Israël a attaqué des cibles à Gaza et des partisans du Hamas au Liban et en Syrie.

"La situation en Israël suscite beaucoup d'inquiétude, a déclaré Randy Frederick, directeur général des opérations et des produits dérivés chez Charles Schwab.

Vendredi, les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 2,9 % à 90,48 dollars le baril, car on craint que le conflit ne perturbe l'approvisionnement en pétrole brut. L'or au comptant, valeur refuge appréciée des investisseurs nerveux, a dépassé les 2 000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai.

Dans une note datée de vendredi, les analystes de Capital Economics ont déclaré que la réaction du marché pétrolier au conflit était "discrète" jusqu'à présent.

"Cela dit, tout signe indiquant que les autres pays de la région s'impliquent davantage dans le conflit entraînerait une forte hausse des prix du pétrole", ont-ils écrit.

Si une escalade du conflit conduit les États-Unis à augmenter les dépenses liées à la guerre, ce qui accroît le déficit, les rendements du Trésor pourraient dépasser les sommets de 16 ans qu'ils ont déjà atteints, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities.

Certains investisseurs s'attendent également à ce qu'une aggravation du conflit incite les investisseurs à acheter des bons du Trésor pour se mettre à l'abri. Cela pourrait modérer la hausse des rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ce qui, à son tour, pourrait atténuer la pression sur les actions et les autres actifs.

L'indice S&P 500 a chuté de plus de 10 % depuis la fin du mois de juillet, lorsqu'il a atteint son plus haut niveau pour 2023, bien qu'il soit en hausse de plus de 7 % depuis le début de l'année.

"Jusqu'à présent, les emprunts d'État américains n'ont pas joué leur rôle habituel de valeur refuge", a déclaré UBS Global Wealth Management dans une note publiée vendredi. "Toutefois, une escalade du conflit détournerait probablement l'attention des préoccupations liées à la politique monétaire et stimulerait la demande de valeurs sûres pour les bons du Trésor."

L'indice de volatilité Cboe a grimpé dans le sillage du conflit et a augmenté vendredi, s'approchant de son plus haut niveau depuis sept mois.

La Réserve fédérale devrait présenter sa dernière déclaration de politique monétaire mercredi, tandis que les résultats trimestriels d'Apple marqueront une autre semaine chargée en rapports d'entreprises. (Reportage de Lewis Krauskopf ; reportage complémentaire de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de David Gregorio)