Les indices boursiers mondiaux ont progressé mercredi, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine ayant montré que les décideurs politiques étaient prudents le mois dernier, tandis que les bons du Trésor de référence à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux semaines, alors que les combats se poursuivent entre les militants palestiniens et Israël.

Les prix du pétrole ont prolongé les baisses enregistrées mardi, lorsque l'Arabie saoudite, l'un des principaux producteurs de l'OPEP, s'est engagée à aider à stabiliser le marché. Les prix avaient grimpé lundi à la suite de l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël pendant le week-end.

Israël a formé un gouvernement d'unité d'urgence mercredi, tandis que ses avions pilonnaient Gaza et que des chars se massaient autour de l'enclave palestinienne.

Les minutes de la réunion de la Fed des 19 et 20 septembre, publiées mercredi, ont montré que les décideurs politiques évaluaient l'incertitude entourant la trajectoire de l'économie américaine, y compris les difficultés à estimer l'état des marchés financiers, les chocs potentiels sur les prix du pétrole et l'impact des grèves des syndicats.

"Dans l'ensemble, les minutes montrent que les responsables s'inquiètent de plus en plus des risques de baisse de l'économie américaine, mais qu'ils font également preuve d'humilité face à des signaux très confus et souvent contradictoires dans les données", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

Le marché a légèrement réagi aux données antérieures qui ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, mais que les pressions inflationnistes sous-jacentes à la sortie de l'usine ont continué à se modérer.

Toutefois, les données sur les prix à la consommation de septembre, attendues jeudi, seront déterminantes pour les investisseurs. La Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 525 points de base depuis mars 2022 dans le but de réduire l'inflation.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 65,57 points, soit 0,19 %, pour atteindre 33 804,87, le S&P 500 a gagné 18,71 points, soit 0,43 %, pour atteindre 4 376,95 et le Nasdaq Composite a ajouté 96,83 points, soit 0,71 %, pour atteindre 13 659,68.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,15 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,49 %.

Les bénéfices du troisième trimestre débutent essentiellement cette semaine pour les sociétés du S&P 500, les résultats des grandes banques, dont JPMorgan, étant attendus vendredi. Les actions mondiales ont légèrement augmenté au cours des dernières séances, les rendements des obligations américaines - qui soutiennent les coûts d'emprunt dans le monde entier - s'étant détendus, les responsables de la Fed ayant laissé entendre que les hausses de taux pourraient être terminées pour le moment.

En ce qui concerne les obligations du Trésor, les prix ont augmenté en raison d'une offre de refuge, et le rendement américain à 10 ans a chuté à un creux de deux semaines de 4,544% et était en dernier lieu en baisse de 7,6 points de base (pb).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui suit l'évolution de la devise américaine par rapport à six autres, a peu varié après avoir touché un plus bas de deux semaines à 105,550, tandis que l'euro a atteint son plus haut niveau depuis le 25 septembre à 1,0634 $.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 1,83 $, soit 2,1 %, pour s'établir à 85,82 $ le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate a chuté de 2,48 $, soit 2,9 %, pour s'établir à 83,49 $.

Dans les autres matières premières, l'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 873,81 $ l'once.