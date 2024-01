Les taux de fret maritime augmentent après l'attaque au missile et la tentative de détournement d'un navire Maersk ce week-end, qui ont incité les transporteurs à suspendre leurs projets de reprise des transits par la mer Rouge, une artère clé de la route commerciale vitale du canal de Suez.

Depuis novembre, des militants houthis basés au Yémen attaquent des cargos de grande valeur en mer Rouge, en signe de soutien au groupe islamiste palestinien Hamas qui lutte contre Israël à Gaza. Ils ont obligé les navires à contourner la pointe sud de l'Afrique, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les navires effectuant le plus long voyage, bien que les taux soient encore bien inférieurs aux niveaux atteints en 2021 lors de la pandémie.

Le canal de Suez, en Égypte, relie la mer Rouge à la mer Méditerranée et constitue le moyen le plus rapide d'acheminer du carburant, des denrées alimentaires et des biens de consommation de l'Asie et du Moyen-Orient vers l'Europe. Les chargeurs utilisent cet itinéraire pour acheminer environ un tiers de l'ensemble du fret mondial par conteneurs, notamment des jouets, des chaussures de tennis, des meubles et des aliments surgelés.

Les attaques retardent déjà la livraison de produits destinés à de nombreuses entreprises, car la route de Suez est utilisée par des sociétés comme IKEA, Walmart et Amazon.

Selon Freightos, une plateforme de réservation et de paiement pour le fret international, les tarifs entre l'Asie et l'Europe du Nord ont plus que doublé cette semaine, dépassant les 4 000 dollars par conteneur de 40 pieds, tandis que les prix entre l'Asie et la Méditerranée ont grimpé à 5 175 dollars.

Certains transporteurs ont annoncé des tarifs supérieurs à 6 000 dollars par conteneur de 40 pieds pour les expéditions méditerranéennes à partir du milieu du mois, et des suppléments de 500 dollars à 2 700 dollars par conteneur pourraient faire grimper les prix tout compris encore plus haut, a déclaré Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, dans un courriel.

Depuis mercredi, plus de 180 porte-conteneurs et autres navires ont été déroutés autour du Cap de Bonne Espérance, au sud de l'Afrique, afin d'éviter les attaques, ce qui ajoute entre 7 et 20 jours à leur voyage, selon la société de technologie de gestion de la chaîne d'approvisionnement project44.

Les tarifs vers les ports nord-américains sont également plus élevés.

Environ un tiers des marchandises arrivant sur la côte est des États-Unis transitent par le canal de Suez. Les responsables de la logistique s'attendent à ce qu'une partie de ce fret soit détourné vers la côte ouest des États-Unis, qui traverse directement l'océan Pacifique depuis la Chine et d'autres exportateurs asiatiques.

Les tarifs pour les expéditions de l'Asie vers la côte est de l'Amérique du Nord ont augmenté de 55 % pour atteindre 3 900 dollars par conteneur de 40 pieds. Les prix de la côte ouest ont bondi de 63 % pour atteindre plus de 2 700 dollars, en raison des détournements de cargaisons prévus pour éviter les problèmes liés à la mer Rouge, a indiqué M. Levine.

Bien que les tarifs aient grimpé en flèche, ils restent bien en deçà des records atteints en 2021 à cause de la pandémie : 14 000 dollars par conteneur de 40 pieds pour l'Asie vers l'Europe du Nord et la Méditerranée, et 22 000 dollars pour l'Asie vers la côte Est de l'Amérique du Nord. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de Nick Zieminski)