De plus en plus de fabricants chercheront à transporter leurs produits par avion au cours des prochaines semaines, car les attaques sur les navires de la mer Rouge les obligent à trouver d'autres itinéraires, selon les entreprises de logistique, une aubaine potentielle pour un secteur qui doit faire face à une demande post-pandémique en berne et à une surcapacité.

La mer Rouge, qui débouche sur le canal de Suez, se trouve sur la principale route commerciale est-ouest reliant les centres de production asiatiques à l'Europe et à la côte est des Amériques. Environ 12 % du trafic maritime mondial accède au canal de Suez par ses eaux.

Cependant, plus de deux mois d'attaques de la milice Houthi du Yémen contre des navires dans la région ont affecté les entreprises et alarmé les grandes puissances dans le cadre d'une escalade de la guerre d'Israël contre les militants palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza.

Alors que les prix du fret aérien sont restés relativement stables jusqu'à présent, la crise du transport maritime coïncidant avec une accalmie saisonnière de la demande, les données de l'agence de réservation de fret Freightos ont montré que les tarifs sur un itinéraire Chine-Europe avaient augmenté de 91 % d'une semaine à l'autre dimanche.

L'agence d'information sur les prix TAC Index a également déclaré qu'il y avait des signes d'une augmentation des taux de fret aérien Chine-Europe cette semaine.

"Nous discutons déjà avec de nombreux clients de l'augmentation de la capacité aérienne", a déclaré Yngve Ruud, responsable de la logistique aérienne chez l'entreprise de logistique mondiale Kühne+Nagel. "Nous avons probablement 20 à 30 % de discussions et de propositions en plus que d'habitude en janvier.

Le fret aérien est coûteux par rapport au fret maritime et n'est pas compétitif pour les articles volumineux et à faible marge. Ces contraintes ont limité le fret aérien à moins de 1 % du volume des échanges mondiaux, selon l'association du secteur aérien IATA.

Mais depuis les attentats, qui ont contraint les expéditeurs à emprunter des itinéraires plus coûteux pouvant allonger les délais de livraison de plusieurs semaines, le fret aérien est devenu une option plus attrayante.

Korean Air Cargo, l'un des plus grands transporteurs mondiaux en termes de volume, a déclaré qu'il commençait à constater une augmentation de la demande et des demandes de renseignements de la part des clients.

Plusieurs entreprises de logistique, dont l'allemande Schenker, la française Bollore Logistics et l'américaine C.H. Robinson, sont également en train d'obtenir de l'espace supplémentaire pour le fret aérien, ont indiqué les entreprises, et Stellantis, la société mère de Chrysler, a déclaré la semaine dernière qu'elle comptait sur le fret aérien pour faire face aux perturbations temporaires.

"À mesure que le prix du transport maritime augmente, que les délais de transit s'allongent et que les retards s'accumulent, les expéditeurs commencent à craindre de ne pas disposer de leurs stocks de printemps", a déclaré Neel Jones Shah, directeur des relations avec la clientèle chez le transitaire numérique Flexport.

"La première chose que vous verrez se convertir, c'est que les expéditeurs qui font 20 % de transport aérien 80 % de transport maritime pour le même produit, passeront à 50/50.

OPTIONS MULTIMODALES

Le ralentissement de l'économie mondiale a contribué à atténuer l'impact sur les flux commerciaux des attaques des Houthis, alliés de l'Iran, qui affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Le Baltic Air Freight Index, qui indique les taux de transaction hebdomadaires pour le fret général, a chuté depuis le début du mois de décembre et était en baisse de 34 % la semaine dernière par rapport à l'année précédente. Selon l'IATA, la demande mondiale de fret a diminué de 2,5 % en novembre par rapport au même mois avant la pandémie, alors que la capacité a augmenté de 4,1 %.

Les sources logistiques indiquent que les clients recherchent de plus en plus des itinéraires multimodaux, en expédiant par voie maritime vers le Moyen-Orient, par exemple, puis vers l'Europe par voie aérienne.

Kühne+Nagel indique que certains clients ont commencé à envoyer des conteneurs à Dubaï et à Los Angeles, puis à transporter les marchandises par avion jusqu'à leur destination.

Le transitaire Dimerco, spécialisé dans l'Asie, a également déclaré que ses clients calculaient les coûts des combinaisons mer-air via Dubaï ainsi que des services de fret aérien direct.

Le transport aérien reste toutefois une option, plutôt que la solution par défaut, car les clients hésitent à s'engager en raison de la faiblesse de la demande et parce que de nombreuses usines en Chine se préparent à fermer pour les vacances du Nouvel An lunaire en février, a ajouté le porte-parole de Dimerco, Alvin Fuh.

Mais plus la crise de la mer Rouge se prolonge, plus les fabricants se tourneront vers le fret aérien, selon les expéditeurs.

Plus la situation perdure, plus la pression sur les capacités de fret maritime et les chaînes d'approvisionnement des clients augmente, se rapprochant ainsi de plus en plus du "point de basculement" vers le fret aérien", a déclaré Jack Liu, vice-président senior de la logistique aérienne chez Kühne+Nagel Asia Pacific.