Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Le rebond spectaculaire des actions américaines lundi a été à peu près maintenu dans la nuit, en raison d'une nouvelle série de résultats de grandes banques et de la visite prévue du président Joe Biden en Israël, qui a tempéré les craintes d'une escalade de la guerre dans la bande de Gaza.

Même avec un agenda chargé de résultats du troisième trimestre, de mises à jour économiques et de discours des décideurs politiques cette semaine, le sentiment quotidien semble toujours dominé par le flux et le reflux des inquiétudes concernant le conflit tendu du Moyen-Orient.

M. Biden se rendra plus tard dans la journée de mardi en Israël et en Jordanie pour une visite très importante. Washington a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté de laisser l'aide humanitaire atteindre les habitants de la bande de Gaza assiégés.

Cette décision a annulé une "offre de sécurité" lancée avant le week-end, alors que l'on craignait qu'une invasion terrestre israélienne à Gaza n'entraîne d'autres pays et groupes de la région dans la guerre. Cela a semblé mettre la situation en veilleuse pour une journée au moins.

La hausse de plus de 1 % de l'indice S&P 500, qui a constitué le meilleur début de semaine depuis février, s'est accompagnée d'un recul des prix du pétrole brut, de l'or et des obligations du Trésor, ainsi que du dollar.

Les actions mondiales en Asie et en Europe ont suivi au moins une partie de ce rebond durant la nuit, mais les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé avant l'ouverture de la bourse mardi. Le pétrole brut américain est resté stable et les rendements des bons du Trésor ont augmenté.

Mais après les résultats impressionnants de JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup pour le troisième trimestre vendredi, les marchés sont prêts à recevoir mardi les mises à jour de Bank of America, Goldman Sachs et Bank of New York Mellon.

Reflétant l'optimisme quant à la manière dont les banques et les sociétés financières profitent de la hausse des taux d'intérêt et de la croissance de la gestion d'actifs, les actions de Charles Schwab ont également bondi de 4,7 % lundi, la société de courtage ayant enregistré une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel.

Les bénéfices du troisième trimestre des sociétés du S&P 500 devraient avoir augmenté de 2,2 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 1,3 % une semaine plus tôt, selon les données du LSEG.

Mais une multitude de chiffres économiques seront également pris en compte aujourd'hui - principalement les ventes au détail de septembre, mais aussi les données sur la production industrielle et les chiffres du mois d'octobre sur le logement aux États-Unis. Les dernières données sur les prix à la consommation au Canada seront également suivies de près.

Et un programme complet d'orateurs de la Réserve fédérale prépare l'apparition publique du patron de la Fed, Jerome Powell, jeudi.

Avant cela, les marchés obligataires devront négocier la vente aux enchères du Trésor à 20 ans de demain.

L'échéance à 20 ans, relativement nouvelle, s'est souvent révélée impopulaire et sera surveillée de près après le mauvais accueil réservé à la dernière obligation à 30 ans la semaine dernière. Mais avec des rendements de nouveau supérieurs à 5 % et proches des records de 5,25 % atteints au début du mois, ce sera un test intéressant de l'appétit des investisseurs pour ces coupons à long terme élevés.

La publication du PIB chinois du troisième trimestre, mercredi, est un autre moment clé, mais l'angoisse suscitée par l'effondrement du secteur immobilier dans ce pays n'est pas près de s'estomper.

La totalité de la dette offshore de Country Garden sera considérée comme étant en défaut si le plus grand promoteur immobilier privé de Chine n'effectue pas le paiement d'un coupon de 15 millions de dollars mardi, à la fin d'une période de grâce de 30 jours.

Le non-paiement de cette tranche devrait déclencher des défaillances croisées sur d'autres obligations, comme le prévoient les contrats obligataires.

Pour compliquer encore les investissements étrangers en Chine, le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping lors d'un voyage très suivi visant à démontrer la confiance et le partenariat "sans limites" entre les deux pays, alors même que la guerre en Ukraine fait rage.

Ailleurs, la Banque d'Angleterre a été soulagée par les signes de ralentissement de la croissance des salaires pour la première fois depuis janvier. Cela a contribué à faire reculer les rendements des obligations d'État et à faire baisser légèrement la livre. Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Résultats des entreprises américaines : Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Lockheed Martin, Johnson & Johnson, United Airlines, Omnicom, Prologis, JB Hunt. Ventes au détail de septembre, production industrielle, stocks des entreprises et des détaillants d'août, indice NAHB du logement d'octobre ; Canada Inflation des prix à la consommation de septembre, mises en chantier * Gouverneur de la Réserve fédérale Michelle Bowman, président de la Fed de New York John Williams, chef de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari et chef de la Fed de Richmond Tom Barkin prennent tous la parole ; Luis de Guindos, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, prend la parole à Francfort * Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz se rendent en Israël * Réunion ECOFIN des ministres des finances de l'Union européenne à Luxembourg