Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La prudence d'après Thanksgiving imprègne les marchés, les investisseurs hésitant à placer des paris importants avant ce qui devrait être une journée de négociation à fourchette étroite, bien qu'une trêve de quatre jours commençant vendredi entre Israël et le Hamas puisse aider à améliorer le sentiment.

La croissance des prix à la consommation au Japon a légèrement augmenté en octobre, renforçant l'opinion des investisseurs selon laquelle l'inflation persistante pourrait pousser la Banque du Japon à réduire les mesures de relance monétaire avant longtemps.

Le yen a peu changé à 149,55 pour un dollar. La monnaie asiatique a connu deux semaines volatiles, s'échangeant à 151,92 au début de la semaine dernière, son plus bas niveau depuis près de 33 ans, avant de remonter à 147,15 mardi, son plus haut niveau depuis deux mois.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,54%, mais est resté en bonne voie pour enregistrer un gain de près de 7% en novembre, sa plus forte performance mensuelle depuis janvier.

Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes devraient ouvrir en demi-teinte et, avec un calendrier économique peu chargé, les marchés sont susceptibles de dériver à l'approche des fêtes de fin d'année.

Pour les consommateurs britanniques, le "Black Friday" devrait être l'occasion de dénicher des articles remis à neuf ou d'occasion afin d'économiser de l'argent.

En ce qui concerne les entreprises, les projecteurs seront braqués sur Barclays après que Reuters a rapporté que la banque britannique travaille sur des plans visant à économiser jusqu'à 1 milliard de livres (1,25 milliard de dollars), ce qui pourrait impliquer la suppression de 2 000 emplois, principalement dans son back-office.

Israël et le Hamas entament une trêve de quatre jours vendredi matin, la libération d'un premier groupe de 13 femmes et enfants israéliens pris en otage étant attendue plus tard dans la journée.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que les autorités sanitaires chinoises n'avaient pas détecté d'agents pathogènes inhabituels ou nouveaux et qu'elles avaient fourni les données demandées sur l'augmentation des maladies respiratoires et les cas signalés de pneumonie chez les enfants.

Et nous terminons par une victoire de la Grande-Bretagne dans la Coupe du monde de ramassage des déchets : 21 équipes du monde entier se sont réunies à Tokyo cette semaine pour ramasser des déchets dans le cadre de la première Coupe du monde SpoGomi, une initiative visant à sensibiliser le public aux questions environnementales.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Les données du PIB allemand pour le troisième trimestre, les données de l'OFL sur le climat des affaires pour le mois de novembre.