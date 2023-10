Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Il semble que ce soit la pire semaine d'une mauvaise année pour les obligations.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de 31 points de base depuis vendredi dernier et a brièvement touché les 5 % à New York, déclenchant une nouvelle vague de ce que Brent Donnelly de Spectra Markets a noté comme étant devenu des titres familiers : "atteint son niveau le plus élevé (le plus bas) depuis 2007".

L'envolée des rendements fait grimper les taux hypothécaires, entraînant probablement des pertes douloureuses pour de nombreux fonds d'investissement et banques, ce qui pourrait à son tour freiner l'octroi de prêts à l'économie.

Elle fait également grimper les coûts d'emprunt dans l'ensemble des pays développés et aspire l'argent dont les marchés émergents ont tant besoin, tout en élevant la barre pour l'achat d'actions.

Mesurées par l'indice MSCI Asia ex-Japan, les actions asiatiques ont atteint vendredi leur plus bas niveau depuis 11 mois. Curieusement, le dollar n'a pas progressé avec le dernier bond des rendements, peut-être parce que les cambistes voient une récession se profiler à l'horizon.

Le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas dit grand-chose que les marchés ne savaient pas déjà jeudi, mais en gardant ses options ouvertes, il a maintenu la pression sur les obligations.

"Une série d'incertitudes, anciennes et nouvelles, compliquent notre tâche consistant à trouver un équilibre entre le risque d'un trop grand resserrement de la politique monétaire et le risque d'un resserrement trop faible", a-t-il déclaré.

"Nous prendrons des décisions (...) en fonction de l'ensemble des données reçues, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques.

Le président américain Joe Biden a demandé aux Américains de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour aider Israël à lutter contre le Hamas, tandis que le chef de la défense israélienne a dit à ses troupes d'être prêtes à entrer dans la bande de Gaza.

En septembre, l'inflation de base au Japon a ralenti en dessous du seuil de 3 % pour la première fois depuis plus d'un an, mais elle est restée supérieure à l'objectif de la banque centrale, et les obligations se sont vendues suffisamment fort pour forcer la Banque du Japon à prendre des mesures sur le marché.

La Chine, premier producteur mondial de graphite, a déclaré vendredi qu'elle exigerait des permis pour l'exportation de certains produits à base de graphite, utilisés dans les batteries des voitures électriques.

Nous saurons à l'ouverture à Londres si l'incident d'hier, qui a fait dérailler les transactions sur les actions des petites et moyennes capitalisations jeudi à la bourse, a été résolu. Les données sur les ventes au détail britanniques sont également attendues, avant une poignée d'intervenants de la Fed.

Ailleurs, l'inflation est arrivée sur la piste de la Formule 1, les pilotes étant stupéfaits de voir l'instance dirigeante du sport porter à un million d'euros l'amende maximale que les commissaires peuvent infliger.

Les ravageurs d'Amérique du Nord ont-ils connu des jours heureux ? Les actions de Rentokil ont chuté de plus de 18 % jeudi après que la société a déclaré que les conditions économiques avaient freiné la recherche de nouveaux clients en Amérique du Nord.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

- Ventes au détail en Grande-Bretagne, prix à la production en Allemagne

- Apparitions de Mester et Harker de la Fed