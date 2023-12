McDonald's Malaisie a intenté un procès à un mouvement promouvant le boycott d'Israël pour des "déclarations fausses et diffamatoires" qui, selon elle, ont nui à son activité, et a demandé des dommages et intérêts d'un montant de 6 millions de ringgit (1,31 million de dollars).

La Malaisie, pays majoritairement musulman, est un fervent partisan des Palestiniens, et certaines marques occidentales de restauration rapide dans le pays, comme dans d'autres nations musulmanes, ont été la cible de campagnes de boycott à la suite de l'offensive militaire d'Israël à Gaza.

Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (GAR), qui détient la licence de McDonald's en Malaisie, poursuit le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) Malaisie pour une série de publications sur les réseaux sociaux qui lieraient la franchise de restauration rapide, entre autres entreprises, à la "guerre génocidaire contre les Palestiniens de Gaza" menée par Israël.

Selon une assignation à comparaître datée du 19 décembre et repérée par Reuters, Gerbang Alaf Restaurants affirme que BDS Malaysia a incité le public à boycotter McDonald's Malaysia, ce qui a entraîné une perte de bénéfices et des suppressions d'emplois, entre autres dommages, en raison de la fermeture et de la réduction des heures d'ouverture de ses points de vente.

McDonald's Malaisie a confirmé avoir intenté un procès contre BDS Malaisie pour protéger ses "droits et intérêts", a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi.

En réponse, BDS Malaysia a déclaré qu'elle "nie catégoriquement" avoir diffamé l'entreprise de restauration rapide et qu'elle s'en remettrait à la justice.

Le mouvement BDS vise à mettre fin au soutien international à l'"oppression des Palestiniens" par Israël et à faire pression sur ce pays pour qu'il se conforme au droit international.

(1 $ = 4,5900 ringgit) (Reportage de Danial Azhar ; Rédaction de Sonali Paul)