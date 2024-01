MTI Wireless Edge Ltd - Groupe technologique spécialisé dans les solutions de radiofréquences pour de multiples secteurs - annonce que Mottech Water Solutions Ltd, sa division de contrôle et de gestion de l'eau, a décroché un contrat de service clé avec une municipalité locale en Israël. Le contrat est d'une durée de deux ans, avec la possibilité d'une extension de cinq ans à 200 000 USD par an, soit une valeur totale de 1,4 million USD. Selon les termes de l'accord, Mottech continuera à être responsable de l'irrigation efficace et rentable des espaces verts de la municipalité.

Moni Borovitz, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir renouvelé avec succès ce contrat local, qui démontre la nature à long terme des activités de Mottech. Comme pour d'autres contrats similaires conclus récemment avec des municipalités israéliennes, Mottech a pu convenir d'une augmentation des honoraires pour ses services, ce qui reflète la force et la fiabilité de nos services ainsi que notre capacité à réduire de manière significative la consommation d'eau et les coûts associés, tout en maintenant des niveaux d'irrigation optimaux".

Cours actuel de l'action : 33,95 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 33%

