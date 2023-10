Norwegian Air a annulé un vol d'évacuation prévu entre Tel Aviv et Oslo, jeudi, en raison d'un manque de couverture d'assurance, a déclaré le transporteur.

La compagnie aérienne devait faire quitter le pays aux Norvégiens et autres citoyens nordiques bloqués en Israël jeudi soir. Le vol avait déjà été reporté depuis mercredi.

"La raison en est que la compagnie d'assurance à laquelle Norwegian et un certain nombre d'autres compagnies aériennes font appel ne couvre plus les vols à destination de Tel Aviv", a déclaré Norwegian dans un communiqué.

Ces derniers jours, le secteur des compagnies aériennes a dû faire face à une mise en garde concernant la couverture d'assurance à la suite des attaques menées le week-end dernier contre Israël par des militants du Hamas.

Norwegian a déclaré qu'elle travaillait avec le ministère norvégien des affaires étrangères pour trouver d'autres solutions.

Mardi, elle a annulé les vols réguliers entre les capitales suédoise et danoise et Tel Aviv jusqu'au 19 décembre. (Reportage d'Anna Ringstrom, édition de Terje Solsvik)