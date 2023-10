Le croisiériste Norwegian Cruise Line Holdings modifie ses itinéraires pour 2024, annulant les escales en Israël en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, selon un courriel envoyé aux agents de voyage dont Reuters a eu connaissance.

Les croisières feront des escales dans des villes comme Trieste, en Italie, au lieu d'Israël, selon le courriel envoyé par Oceania Cruises, qui appartient à Norwegian.

Norwegian n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En Israël et dans les territoires palestiniens occupés par Israël, à savoir Gaza et la Cisjordanie, les voyages ont fortement diminué. Les transporteurs aériens internationaux ont interrompu leurs vols vers les destinations les plus prisées, comme Jérusalem et Tel-Aviv, en raison de la persistance du conflit. (Reportage de Doyinsola Oladipo ; rédaction de David Gaffen et Chizu Nomiyama)