La semaine prochaine aura de quoi occuper les traders et les investisseurs des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la question de savoir si la Réserve fédérale a vraiment atteint ses taux maximums, la possibilité d'une nouvelle hausse des taux en Australie, les résultats des banques européennes et la poursuite du conflit dans la bande de Gaza.

Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres, Kevin Buckland à Tokyo, Tom Westbrook à Singapour et Lewis Krauskopf à New York vous donnent un aperçu de ce qui vous attend cette semaine.

1/GRAND PROJET

Après avoir fait monter les taux d'intérêt jusqu'au sommet de la colline, les investisseurs se demandent maintenant si les grands ducs du monde des banques centrales - la Fed, la BCE, la BoE & co - ne vont pas bientôt les faire redescendre.

Prenons l'exemple de la BCE : alors que l'inflation dans la zone euro diminue rapidement et que l'économie se dirige soit vers la stagnation, soit vers la récession, les marchés monétaires prévoient désormais des baisses de taux à partir d'avril, tandis que la BoE, en Grande-Bretagne, les prévoit pour le mois d'août prochain.

L'économie américaine semble toujours aussi robuste, mais même là, des fissures commencent à apparaître, si l'on en croit la forte contraction des données sur l'industrie manufacturière.

Il n'est donc pas étonnant que les marchés considèrent qu'il y a 70 % de chances que le cycle de resserrement brutal de 20 mois de la Fed soit terminé et que les baisses de taux puissent commencer dès le mois de juin.

Grâce à cette lumière au bout du tunnel, les actions mondiales viennent de connaître leur meilleure semaine de l'année jusqu'à présent. Observez donc attentivement si les principaux banquiers centraux s'opposent aux bavardages sur les baisses de taux jusqu'à ce que l'inflation soit vraiment maîtrisée.

2/YO-YO YEN

Les cambistes ont passé des mois à observer nerveusement le yen se rapprocher des 150 pour un dollar, avant de voir la Banque du Japon elle-même le pousser bien au-delà de la ligne cette semaine avec un plan résolument tiède de démantèlement de son programme de relance vieux d'une dizaine d'années.

Le yen est reparti à la hausse lorsque les marchés ont eu l'impression que la Fed avait peut-être enfin atteint ses taux les plus élevés ; la semaine prochaine pourrait donc être intéressante.

Alors que les inquiétudes concernant les 150 comme déclencheur ont certainement été balayées, le risque d'une intervention de la BOJ reste très réel parce qu'un yen faible et le premier ministre actuel sont de plus en plus impopulaires auprès de l'opinion publique japonaise.

Et comme tout grand banquier central vous le dira, le moment d'intervenir sur votre marché des devises est juste après que la marée a tourné et que le vent est dans votre dos.

3/LE RETOURNEMENT DES BÉNÉFICES

La reprise des bénéfices américains que les investisseurs espéraient après un premier semestre en demi-teinte se concrétise pour l'instant, mais un certain nombre de tests majeurs sont encore à venir.

Avec plus de 300 entreprises ayant publié leurs résultats, les bénéfices du S&P 500 sont estimés en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, et environ 80 % des entreprises ont annoncé des chiffres supérieurs aux prévisions.

La semaine prochaine, les grands noms du secteur seront eBay et D.R. Horton, mardi, et Walt Disney et Biogen, mercredi. Plus tard dans le mois, les investisseurs pourront évaluer certains des principaux détaillants américains ainsi que le grand gagnant de la frénésie de l'IA de cette année, Nvidia.

En Europe, tout tourne autour de l'argent et du métal : UBS mardi, Commerzbank et ABN Amro mercredi, le géant de l'acier Arcelor Mittal jeudi et le poids lourd de l'assurance Allianz vendredi.

4/ UN MOIS EN

La semaine prochaine, cela fera un mois que l'attaque meurtrière du Hamas en Israël a déclenché la pire escalade du long conflit du Moyen-Orient depuis des décennies.

Les forces israéliennes ont pénétré dans la ville de Gaza, au nord de la bande de Gaza, mais elles se heurtent à la résistance des militants qui lancent des attaques à partir de tunnels souterrains. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que le nombre de morts palestiniens dépasse désormais les 9 000.

Pour ceux qui, sur les marchés financiers, observent nerveusement la situation, il s'agit d'un moment crucial. L'or, valeur refuge, a bondi de près de 10 % depuis le début des troubles, mais la flambée initiale des prix du pétrole, déclenchée par la crainte que l'Iran ne soit entraîné dans la crise, s'est totalement calmée et même le shekel israélien a commencé à rebondir.

La situation pourrait toutefois rapidement s'envenimer. Un nombre croissant de pays appellent à une pause dans les hostilités, le Hezbollah s'agite, tandis que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Israël, en Jordanie et dans d'autres pays de la région dans les prochains jours pour une nouvelle série de discussions diplomatiques.

5/AUGMENTATION DES TARIFS DE LA JOURNÉE DE COURSE

La célèbre course hippique de la Melbourne Cup a lieu mardi, mais certaines des cotes les plus faibles portent sur une hausse des taux d'intérêt de la banque centrale australienne à Sydney ce jour-là. À la suite d'une inflation plus élevée que prévu au troisième trimestre, où la mesure préférée de la RBA, l'inflation de base, a augmenté à 1,2 %, les marchés estiment à près de 60 % les chances d'une hausse d'un quart de point.

Toutes les quatre grandes banques australiennes prévoient également une hausse, y compris Westpac, dont l'économiste en chef Luci Ellis, nouvellement nommé, était jusqu'à récemment gouverneur adjoint à la RBA.

En effet, les contrats à terme impliquent un risque réel que le taux d'escompte de 4,1 % soit relevé deux fois à 4,60 % et maintenu à ce niveau pendant toute l'année 2024.

Les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans et à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011, bien qu'ils aient légèrement reculé à la suite de la décision de la Fed. Le dollar australien s'est également fortement redressé par rapport à son homologue néo-zélandais, car les attentes en matière de taux divergent.