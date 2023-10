Plusieurs entreprises internationales ont temporairement interrompu leurs activités en Israël et demandé à leurs employés de travailler à domicile, le pays étant sur le pied de guerre à la suite d'une attaque surprise du groupe islamiste palestinien Hamas au cours du week-end.

Voici les mesures prises par ces entreprises, qui vont des compagnies aériennes aux banques :

VOYAGES

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques, européennes et américaines ont suspendu leurs vols directs vers Tel Aviv.

Delta Air Lines :

La compagnie a décidé d'annuler ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 31 octobre, en raison des événements qui se déroulent dans la région.

El Al :

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle effectuerait davantage de vols pour ramener les réservistes en Israël afin de participer à la plus grande mobilisation de l'histoire du pays.

Royal Caribbean :

Le croisiériste a indiqué qu'il modifiait plusieurs itinéraires dans la région et que les clients concernés étaient directement informés.

Carnival :

Le croisiériste a indiqué qu'il avait modifié ses itinéraires de croisière et qu'il ne faisait pas d'escale dans les ports d'Israël pour le moment.

Norwegian Cruise Line Holdings :

La compagnie a indiqué qu'elle avait modifié ou réorienté ses croisières vers Israël en octobre et qu'elle évaluerait la situation.

InterContinental Hotels Group :

IHG Hotels & Resorts a déclaré qu'elle suivait de près la situation en Israël et qu'elle avait renforcé les mesures de sécurité dans et autour de ses hôtels.

Six Senses Shaharut et Hotel Indigo Tel Aviv - Diamond District ont temporairement fermé, mais leurs autres hôtels en Israël restent ouverts et opérationnels, a déclaré un porte-parole de la société.

LES GRANDS NOMS DU PÉTROLE

Chevron :

Le deuxième producteur américain de pétrole et de gaz a reçu l'ordre du ministère israélien de l'énergie de fermer le gisement de gaz naturel de Tamar, au large de la côte nord du pays, a déclaré lundi un porte-parole de la société.

BANQUES

JPMorgan Chase :

La banque de Wall Street a demandé à plus de 200 employés en Israël de travailler à domicile, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Goldman Sachs :

Les employés du bureau de Tel Aviv de la banque ont été priés de travailler à domicile, a déclaré un porte-parole.

Bank of America :

Le bureau de Tel Aviv restera fermé pour le moment, et la banque continuera à suivre de près la situation locale dans les jours à venir, selon un mémo interne, vu par Reuters.

Morgan Stanley :

Bloomberg News a rapporté que la banque possède un bureau en Israël et a également demandé à son personnel de travailler à domicile dans un avenir prévisible.

Citigroup

Citigroup, dont le site web local indique qu'elle est la plus grande présence parmi les institutions financières étrangères en Israël, a offert à son personnel dans le pays la possibilité de travailler à domicile ou au bureau, a déclaré une source à Reuters.

LOGISTIQUE

Adani Ports :

La société Adani Ports du milliardaire indien Gautam Adani, qui exploite le port de Haïfa dans le nord d'Israël, a déclaré que le port était opérationnel, mais a ajouté qu'elle surveillait de près la situation et qu'elle était prête à mettre en place un plan de continuité des activités.

FedEx :

L'entreprise mondiale de livraison a suspendu ses services dans le pays.

UPS :

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde a déclaré qu'elle suivait de près la situation et qu'elle avait temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël.

Bien que des interruptions de service soient possibles, UPS a déclaré avoir mis en place des plans d'urgence pour acheminer les envois qui se trouvent déjà en Israël vers leur destination dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

TECH

Nvidia :

Le plus grand fabricant mondial de puces utilisées pour l'intelligence artificielle et l'infographie a annoncé l'annulation d'un sommet sur l'IA prévu à Tel Aviv la semaine prochaine. Le PDG Jensen Huang devait s'exprimer lors de cette conférence.

CONSOMMATION ET COMMERCE DE DÉTAIL

H&M :

L'entreprise de vêtements a déclaré que son partenaire franchisé local a temporairement fermé tous ses magasins en Israël.

Inditex SA :

"Nos magasins resteront temporairement fermés et les délais de retour seront prolongés de 30 jours à compter de leur réouverture", indique un message sur le site web de Zara en Israël.

Le plus grand détaillant de mode au monde possède 84 magasins en Israël, tous exploités sous franchise.

PHARMA

Eli Lilly and Co :

La société pharmaceutique a déclaré qu'elle suivait de près l'évolution de la situation en Israël et qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses collègues dans les zones touchées et à proximité.

Elle s'efforce également de veiller à ce que toutes les opérations critiques restent en place afin d'assurer un approvisionnement ininterrompu en médicaments Lilly pour les patients de la région.

Bristol-Myers Squibb :

La société biopharmaceutique a déclaré qu'elle surveillait la situation en Israël et qu'elle maintenait un approvisionnement en médicaments pour les patients de la région.