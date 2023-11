Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, et le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, figurent parmi les principaux intervenants de la conférence Reuters Next de mercredi et jeudi.

Pour suivre la retransmission en direct de la scène mondiale, rendez-vous sur la page d'actualités de Reuters NEXT :

Vous trouverez ci-dessous les principales citations de l'événement :

Brian Moynihan, de la Bank of America, sur l'économie :

"Notre équipe de recherche est la meilleure du secteur et elle est passée à la catégorie de l'atterrissage en douceur. Ils prévoient un ralentissement de l'économie au milieu de l'année prochaine."

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à propos d'une demande d'adhésion à l'UE :

"Aujourd'hui est un jour de succès... Les réformes sont aussi un combat - avec un vieux système. Bien sûr, nous en avons besoin pour devenir membre de l'UE, mais nous le faisons pour nous, nous en avons besoin".

Comment la guerre avec la Russie :

"Pourquoi pensez-vous que le pays en guerre, le pays qui a été attaqué, devrait être prêt à faire des compromis ? ... Les soldats russes doivent rentrer chez eux. Ils doivent sortir. C'est le vrai moyen d'arrêter la guerre".

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, à propos des opérations militaires à Gaza :

"Il y a des violations de la part du Hamas lorsqu'il dispose de boucliers humains. Mais si l'on considère le nombre de civils tués lors des opérations militaires, il y a clairement quelque chose qui ne va pas."

"Il est également important de faire comprendre à Israël qu'il est contraire à ses intérêts de voir chaque jour l'image terrible des besoins humanitaires dramatiques du peuple palestinien", a déclaré M. Guterres. "Cela n'aide pas Israël à se faire entendre de l'opinion publique mondiale.

Sur la réactivation d'un accord historique qui permettait l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, que la Russie a abandonné en juillet à la suite de plaintes concernant ses propres exportations :

"Nous poursuivons nos efforts. Mais ce sera difficile.

Marwan al-Muasher, vice-président chargé des études à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, sur la possibilité d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël :

"Nous devons trouver un moyen d'obtenir un cessez-le-feu en priorité, puis nous devons commencer à nous attaquer à la cause profonde du conflit, car si vous ne vous y attaquez pas, vous ne résoudrez rien, et la cause profonde est l'occupation.

"C'est l'occupation la plus longue de l'histoire moderne, 56 ans, et à moins que nous ne fassions quelque chose de sérieux à ce sujet, je crains que le cycle de la violence ne se poursuive.