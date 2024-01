La guerre à Gaza frappera les économies du Moyen-Orient si elle n'est pas résolue, et le conflit a besoin de toute urgence d'une solution non militaire, a déclaré le ministre des finances du Qatar à l'agence Reuters.

Le Qatar, dont les médiateurs participent aux pourparlers sur la libération des otages israéliens par le Hamas, a également contribué à la médiation de plusieurs conflits régionaux, notamment en Afghanistan.

"La solution consiste à rechercher une solution permanente au principal problème du Moyen-Orient, à savoir le problème palestinien [...]. Ce problème ne peut être réglé par des actions militaires", a déclaré Ali Al Kuwari, ministre des finances du Qatar, à Davos.

"Si vous ne les résolvez pas à long terme, nous connaîtrons toujours des cycles de violence, des cycles de troubles, ce qui ralentira toujours la région", a-t-il déclaré en marge du Forum économique mondial (WEF) dans la station de montagne suisse.

La guerre à Gaza a commencé après que les militants du Hamas ont envahi le sud d'Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages. Israël a répondu par un siège, des bombardements et une invasion qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, ont tué plus de 24 000 personnes.

Les milices soutenues par l'Iran au Liban, en Irak et au Yémen ont également attaqué des cibles dans la région pour soutenir les Palestiniens.

Le Qatar, premier exportateur de GNL, est également l'un des plus grands investisseurs mondiaux par l'intermédiaire de son fonds souverain QIA, et son évaluation des risques a des répercussions sur ses investissements.

M. Kuwari a déclaré dans une interview que le Qatar afficherait à nouveau un excédent budgétaire cette année, bien que moins important, parce qu'il avait prévu un prix du pétrole très prudent de 60 dollars le baril. L'excédent serait plus important si les prix se maintenaient à leur niveau actuel de 78 dollars.

OBJECTIF DE 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

M. Kuwari s'attend à ce que le Qatar affiche encore un excédent budgétaire malgré une baisse attendue de 11 % des recettes et une augmentation de 1 % des dépenses.

"Nous aimons toujours adopter un point de vue conservateur sur le prix du pétrole lorsqu'il s'agit de calculer les recettes", a déclaré M. Kuwari.

Tout excédent est réparti entre le remboursement de la dette de l'État, les réserves de la banque centrale et la QIA, a déclaré M. Kuwari, qui est membre du conseil d'administration.

Il a refusé de divulguer la manière dont l'argent est réparti ou la valeur des fonds gérés par l'AQI.

Le Qatar a enregistré des recettes record grâce aux exportations de gaz en 2022, lorsque les prix mondiaux ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Sovereign Wealth Institute estime que le Qatar a porté ses actifs sous gestion à 475 milliards de dollars au cours des dernières années.

Interrogé sur la possibilité pour QIA de porter ce montant à 1 000 milliards de dollars, M. Kuwari a répondu que c'était le rôle du fonds d'accroître ses actifs. "Un billion, deux billions, voire trois billions, c'est mieux qu'un seul".

Il a ajouté que QIA cherchait à investir dans des entreprises d'intelligence artificielle, ainsi que dans la technologie, les infrastructures et les produits pharmaceutiques, en particulier la biomédecine.

Bien qu'elle ait réduit sa participation dans la banque britannique Barclays le mois dernier, la QIA reste positive à l'égard de l'économie britannique, que M. Kuwari a qualifiée de "forte et résiliente".

Le Qatar prévoit de lancer sa première obligation verte souveraine "très bientôt", ce qui, selon M. Kuwari, constituerait sa première émission de dette extérieure en quatre ans.

"Nous ne sommes pas avides d'argent. Il s'agit uniquement de faire une déclaration", a-t-il déclaré. "Le marché est avide d'émissions. Nous avons été approchés par de nombreux investisseurs".

Le Qatar, qui accueillera la Coupe du monde de football en 2022, s'efforce de diversifier son économie en dehors du pétrole et du gaz, tout en attirant les investissements étrangers.

M. Kuwari a déclaré que la Coupe du monde continuait d'avoir un impact positif, le nombre de visiteurs atteignant 4 millions en 2023, contre 2,3 millions en 2022 pendant le championnat. (Reportage de Maha El Dahan et Dmitry Zhdannikov ; Rédaction d'Andrew Mills ; Edition d'Alexander Smith)