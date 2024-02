Selon une étude américaine, une version fortement dosée de la naloxone, un spray inverseur d'opioïdes fabriqué par Hikma Pharmaceuticals, n'a pas permis d'augmenter le taux de survie par rapport aux versions moins dosées du médicament lorsqu'il a été administré dans des situations d'urgence par les forces de l'ordre de New York.

L'analyse suggère également que les personnes ayant reçu le spray le plus puissant (8 milligrammes) étaient deux fois plus susceptibles de présenter des symptômes de sevrage des opioïdes que les personnes ayant reçu d'autres sprays tels que Narcan, qui utilisent une dose de 4 mg.

La naloxone inverse ou bloque rapidement les effets des opioïdes, rétablissant une respiration normale, en particulier lorsqu'elle est administrée dans les minutes qui suivent les premiers signes d'une overdose.

La version Hikma, vendue sous le nom de marque Kloxxado, a été approuvée en 2021 après que des conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) et des rapports des National Institutes of Health (NIH) ont suggéré qu'une version fortement dosée était nécessaire pour répondre aux surdoses d'opioïdes plus puissants tels que le fentanyl.

L'épidémie d'opioïdes aux États-Unis a causé plus d'un demi-million de décès par overdose en plus de vingt ans, le fentanyl et ses versions synthétiques étant les principaux coupables ces dernières années, selon les données du gouvernement.

Selon l'étude de terrain, 99 % des personnes ayant reçu 8 mg de naloxone intranasale ont survécu, de même que 99,2 % de celles ayant reçu 4 mg.

L'étude, menée par des employés new-yorkais et publiée jeudi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, a analysé 436 rapports détaillés de policiers de l'État de New York entre le 26 mars 2022 et le 16 août 2023. Les rapports comprenaient des séquences de caméras portées sur le corps.

Il s'agit des premières données réelles comparant les deux doses et elles s'alignent sur un examen systémique antérieur des rapports des services d'urgence, ont déclaré les auteurs de l'étude.

Parmi les personnes ayant reçu 8 mg de naloxone, 37,6 % ont montré des signes de sevrage des opioïdes, y compris des vomissements, contre 19,4 % pour celles ayant reçu la dose de 4 mg, selon les données.

Les symptômes de sevrage des opioïdes associés à l'utilisation de la naloxone comprennent les vomissements, la désorientation, la léthargie, les frissons, la diarrhée et l'accélération du rythme cardiaque.

"C'est pourquoi Hikma propose Kloxxado 8 mg par voie nasale et des options génériques de naloxone injectable pour répondre aux besoins urgents des patients et des communautés", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les auteurs de l'étude ont déclaré que leurs résultats étaient limités par le fait que le personnel policier n'était pas un personnel médical et qu'il pouvait y avoir des incohérences dans la classification des symptômes post administration de naloxone.

Le Narcan d'Emergent Biosolutions, premier traitement d'urgence par pulvérisation nasale pour les surdoses d'opioïdes, a été approuvé par la FDA en 2015 en tant que médicament de prescription à une dose de 4 mg.

Outre Emergent, les sociétés israéliennes Teva Pharmaceutical Industries, Padagis Israel Pharmaceuticals et Amphastar Pharmaceuticals fabriquent également des versions de 4 mg de naloxone en spray nasal. (Reportage de Mariam Sunny à Bengaluru ; rédaction de Caroline Humer et Bill Berkrot)