Qu'il s'agisse de largages d'aide humanitaire ou de navires de ravitaillement en provenance de Chypre, les États-Unis cherchent d'urgence des moyens de nourrir la population de Gaza, alors qu'Israël résiste aux pressions exercées par Washington pour accroître l'accès à l'aide et que les efforts des États-Unis pour négocier une trêve dans la guerre mettent à l'épreuve la patience du monde entier.

Plus d'un demi-million d'habitants de l'enclave assiégée étant confrontés à une famine imminente en raison de l'offensive militaire israélienne, les résidents sont désespérés et les livraisons d'aide sont devenues chaotiques et meurtrières.

Jeudi, plus de 100 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens alors qu'ils attendaient une livraison d'aide, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Israël a nié être responsable, affirmant que de nombreuses victimes ont été écrasées par des camions d'aide.

Sous la pression du pays et de ses alliés à l'étranger, l'administration Biden envisage des propositions coûteuses, plus souvent associées aux catastrophes naturelles et à l'époque de la guerre froide.

Vendredi, la Maison-Blanche a annoncé des projets de largage militaire aérien de nourriture et de matériel à Gaza dans les prochains jours. La France a déjà effectué plusieurs livraisons de ce type à Gaza avec la Jordanie et d'autres pays de la région.

Une autre option possible est d'acheminer l'aide par voie maritime depuis Chypre, à quelque 210 milles nautiques de la côte méditerranéenne de Gaza, a déclaré un responsable américain. Des responsables américains se sont rendus à Chypre cette semaine pour examiner une éventuelle opération d'aide par voie maritime.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré vendredi que les États-Unis redoubleraient d'efforts pour ouvrir un couloir maritime vers Gaza afin d'acheminer par mer "des quantités importantes, espérons-le" d'aide.

Les détails d'une telle opération, notamment l'endroit où les fournitures pourraient être déchargées à Gaza, n'étaient pas clairs. Le responsable américain a indiqué que l'administration envisageait d'utiliser des navires militaires ou commerciaux, et qu'il serait "complexe de sécuriser un site de débarquement".

Aucune décision n'a été prise quant à l'implication de l'armée dans une telle opération, a précisé le fonctionnaire, ajoutant que les Israéliens étaient "très réceptifs" à l'option du transport maritime car elle permettrait d'éviter les retards dus aux manifestants qui bloquent les passages terrestres pour les convois d'aide.

L'idée du largage aérien a suscité le scepticisme de certains membres de la communauté humanitaire.

"Il est insensé que l'entité qui nécessite cette solution coûteuse ne soit pas ISIL (État islamique) ... ou les Soviétiques ... mais un allié des États-Unis qui mène une guerre avec le soutien total des États-Unis", a déclaré Jeremy Konyndyk, président de Refugees International, en faisant référence à Israël.

"Les largages aériens sont extrêmement coûteux et de faible volume ... Le fait qu'ils soient envisagés constitue un échec politique majeur".

Israël se dit déterminé à améliorer la situation humanitaire à Gaza et accuse les militants du Hamas de mettre en danger les civils palestiniens en les utilisant comme boucliers humains.

Interrogé sur les options envisagées par les États-Unis, un porte-parole de l'ambassade d'Israël à Washington a fait référence à une déclaration faite jeudi par le porte-parole militaire israélien Daniel Hagari, qui a déclaré qu'Israël coordonnait les livraisons d'aide et souhaitait que l'aide humanitaire parvienne aux habitants de l'enclave.

"Nous travaillons 24 heures sur 24 pour que cela se produise", a déclaré M. Hagari dans la déclaration vidéo. "Israël n'impose aucune limite à la quantité d'aide qui peut être acheminée à Gaza.

INSÉCURITÉ POUR LES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES

Les livraisons d'aide à Gaza, en particulier dans le nord, ont été rares et chaotiques, car l'augmentation de l'anarchie, du pillage et de l'effondrement de l'ordre public à la suite de l'offensive militaire israélienne qui a tué plus de 30 000 Palestiniens a rendu les opérations des travailleurs humanitaires extrêmement peu sûres.

Le conflit a commencé par une attaque du Hamas contre le sud d'Israël depuis Gaza le 7 octobre, au cours de laquelle les militants ont tué 1 200 personnes et en ont enlevé plus de 250.

L'incident survenu jeudi près de la ville de Gaza est la plus importante perte de vies civiles depuis des semaines. Le Hamas a déclaré que cela pourrait compromettre les pourparlers au Qatar visant à obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens. L'espoir d'une trêve avant le début du mois de jeûne musulman du ramadan, le 10 mars, était grand.

Les Nations unies et les organisations humanitaires ont critiqué Israël pour avoir refusé d'acheminer l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, limitant ainsi les déplacements et les communications.

L'administration Biden estime que la meilleure solution à la crise humanitaire serait un cessez-le-feu temporaire, mais à mesure que les négociations s'éternisent, elle manifeste elle aussi sa frustration à l'égard du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Mardi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la faim à Gaza, les États-Unis n'ont pas mâché leurs mots quant à la responsabilité de leur allié.

"Tout simplement, Israël doit faire plus", a déclaré Robert Wood, ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, au Conseil de sécurité.

La question de savoir qui assure la sécurité des envois d'aide s'est révélée être un problème majeur. L'ONU ne dispose pas de ses propres gardes et les forces israéliennes ont attaqué des policiers palestiniens qui escortaient des camions d'aide, accusant certains d'entre eux d'appartenir au Hamas.

Sans donner de détails, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que les autorités américaines envisageaient un certain nombre de mesures d'aide. Il a également indiqué que Washington discutait avec Israël pour obtenir l'ouverture d'un poste-frontière dans le nord de la bande de Gaza.

M. Miller a indiqué que l'ouverture d'autres points de passage posait des "problèmes techniques et de sécurité", mais qu'Israël s'était montré disposé à les résoudre.

Il a indiqué que Washington était déjà intervenu pour convaincre Israël d'ouvrir deux postes-frontières dans le sud de la bande de Gaza qu'il avait fermés. "Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain", a-t-il déclaré. "C'est quelque chose que nous avons demandé à plusieurs reprises.