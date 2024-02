La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré avoir reçu mardi un rapport faisant état d'un incident survenu à environ 50 milles nautiques à l'ouest du port de Hodeidah, sur la mer Rouge, au Yémen.

Un navire marchand a signalé qu'un navire de guerre "tirait", a ajouté Ambrey dans une note d'information.

Les milices houthies, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont tiré des drones et des missiles explosifs sur des navires ayant des liens commerciaux avec les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, ce qui a provoqué des frappes occidentales de représailles sur les sites militaires houthis.

Les Houthis ont promis de continuer à cibler les navires liés à Israël par solidarité avec les Palestiniens jusqu'à ce que les forces israéliennes mettent fin à leur guerre à Gaza.

Les troubles provoqués par le conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas se sont propagés à l'ensemble du Moyen-Orient.

Outre les attaques des Houthis contre des voies maritimes vitales, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, a échangé des coups de feu avec Israël le long de la frontière israélo-libanaise, et des milices irakiennes ont attaqué des bases abritant des forces américaines.

La grande compagnie maritime Maersk, basée à Copenhague, a

a mis en garde contre des perturbations

des perturbations dans le transport de conteneurs via la mer Rouge au cours du second semestre de l'année, ainsi que des encombrements et des retards importants pour les marchandises à destination des États-Unis. (Reportage de Yomna Ehab et Adam Makary ; rédaction de Mark Heinrich et Marguerita Choy)