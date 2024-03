L'aggravation du désaccord entre le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les lignes rouges de Gaza a conduit à une confrontation potentielle entre les deux dirigeants et soulevé la question de savoir si les États-Unis pourraient restreindre leur aide militaire si Israël poursuivait son offensive terrestre dans le sud de l'enclave.

Les tensions entre M. Biden et M. Netanyahu ont accéléré les discussions au sein de l'administration américaine sur la manière dont celle-ci pourrait utiliser son influence pour convaincre Israël de faire davantage pour faciliter l'aide humanitaire à Gaza et éviter de nouvelles lourdes pertes civiles palestiniennes dans sa guerre contre le Hamas, selon des responsables américains.

La principale source d'influence de M. Biden est la fourniture d'armes par les États-Unis. Il a résisté à l'idée de l'utiliser, malgré la réponse provocante de Netanyahu aux supplications de Washington et les appels de plus en plus pressants de certains démocrates du président.

Toutefois, M. Biden montrant des signes croissants de frustration à l'égard de M. Netanyahu, les responsables américains n'ont pas exclu la possibilité d'un changement de politique qui pourrait inclure l'imposition de conditions à l'aide militaire si Israël mettait à exécution sa menace d'invasion de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

La candidature de M. Biden à la réélection en 2024 a compliqué ses efforts pour élaborer une stratégie. Ses collaborateurs reconnaissent qu'il doit éviter de donner aux républicains un sujet à exploiter auprès des électeurs pro-israéliens, tout en freinant l'érosion du soutien de certains démocrates progressistes consternés par son soutien sans faille à Israël.

Toute décision de M. Biden, qui s'est lui-même qualifié de "sioniste", de se montrer dur avec Israël irait à l'encontre de son histoire de plusieurs décennies en tant qu'ardent défenseur de ce pays.

"Quoi qu'il en soit, M. Biden est dans l'embarras quant à la manière de gérer cette crise", a déclaré Aaron David Miller, ancien négociateur pour le Moyen-Orient au sein d'administrations républicaines et démocrates.

Rien n'indique que des décisions aient été prises concernant les restrictions sur les livraisons d'armes en cas d'invasion de Rafah, qui, selon M. Biden, ne doit pas se produire sans un plan israélien de protection des civils dans cette zone. Plus de la moitié de la population de Gaza se réfugie dans la zone de Rafah.

M. Biden a peut-être laissé entendre ce qu'il pensait lors d'une interview accordée à MSNBC au cours du week-end. Après avoir insisté sur le fait qu'une invasion de Rafah constituerait une "ligne rouge", il a déclaré que la défense d'Israël était "cruciale" et qu'il était hors de question "de couper toutes les armes pour qu'ils n'aient pas le Dôme de fer (système de défense antimissile) pour les protéger".

M. Biden n'a pas explicitement donné de telles garanties concernant les armes offensives, ce qui a alimenté les spéculations des médias selon lesquelles ces armes pourraient être incluses s'il imposait des conditions à Israël, qui dépend fortement des équipements fabriqués aux États-Unis.

Toute restriction sur les armes offensives pourrait exposer Israël à un risque accru si une guerre totale éclatait avec les militants du Hezbollah libanais à sa frontière nord ou si l'Iran, qui soutient à la fois le Hamas et le Hezbollah, entrait dans le conflit.

Interrogé sur les limites potentielles des armes, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes mardi qu'il ne s'engagerait pas dans des "hypothèses" et que les informations concernant la pensée de M. Biden sur cette question étaient des "spéculations non informées".

NETANYAHU SUR LA DÉFENSIVE

Rejetant les critiques virulentes de M. Biden sur la chaîne MSNBC, dans lesquelles il parlait de lignes rouges et déclarait que M. Netanyahou "nuisait à Israël plus qu'il ne l'aidait", le premier ministre israélien a promis de poursuivre la campagne militaire à Rafah, la dernière partie de la bande de Gaza où les forces israéliennes n'ont pas mené d'offensive terrestre.

"Vous savez quelle est la ligne rouge ? Que le 7 octobre ne se reproduise pas", a déclaré dimanche à Politico M. Netanyahu, connu sous le nom de Bibi, qui entretient depuis longtemps des relations souvent tendues avec M. Biden.

Israël a clairement fait savoir aux États-Unis qu'il était prêt à résister à la condamnation internationale à laquelle il s'attendait pour sa réponse militaire à l'attaque du Hamas du 7 octobre, selon une personne à Washington au fait de la question. Israël, qui accuse le Hamas d'utiliser des boucliers humains, a insisté sur le fait qu'il prenait des précautions pour minimiser les pertes civiles.

Les combattants du Hamas, qui dirigent la bande de Gaza, ont tué 1 200 personnes lors de l'attaque qu'ils ont menée il y a cinq mois dans le sud d'Israël et ont pris 253 otages, selon les décomptes israéliens. La campagne militaire de représailles d'Israël a tué plus de 31 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Bien que les responsables américains aient déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'un assaut imminent sur Rafah, M. Biden et ses collaborateurs ont lancé des avertissements répétés sur la nécessité pour Israël de faire preuve de retenue dans cette zone. Les pays de l'Union européenne ont déclaré qu'une attaque serait "catastrophique".

Le message public des États-Unis s'est intensifié depuis la mort de plus de 100 Palestiniens au début du mois, alors qu'ils se précipitaient pour obtenir de la nourriture d'un convoi d'aide dans le nord de la bande de Gaza.

Irritée par la lenteur de l'aide qu'Israël autorisait par voie terrestre, l'administration Biden a commencé la semaine dernière à larguer des fournitures humanitaires par voie aérienne et a annoncé son intention de construire un quai d'aide flottant au large de la côte de Gaza.

Washington a constaté qu'Israël coopérait lentement en matière d'aide humanitaire, mais un fonctionnaire américain a déclaré que les progrès avaient été progressifs : "Il faut s'arracher les dents pour chaque petit morceau.

Des conversations à huis clos ont eu lieu au département d'État américain sur la question de savoir si les États-Unis devraient limiter l'aide militaire à Israël, a déclaré un deuxième fonctionnaire américain, mais l'idée n'a pas reçu le soutien de la haute direction.

Selon la plupart des analystes, compte tenu des considérations électorales de M. Biden, on peut s'attendre à ce qu'il fasse preuve d'une grande prudence lorsqu'il décidera de faire pression sur M. Netanyahu en utilisant des armes ou en réduisant la protection diplomatique d'Israël par les États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le candidat républicain probable à l'élection présidentielle, l'ancien président Donald Trump, dénoncerait ces mesures comme des menaces pour la sécurité d'Israël.

L'option la plus sûre pour M. Biden serait de poursuivre sa stratégie de distanciation progressive vis-à-vis de M. Netanyahou, dont la cote de popularité a chuté auprès des Israéliens, tout en continuant à tendre la main au peuple israélien, où le président américain est populaire.

L'accueil récent à Washington du membre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz, un homme politique centriste dont les responsables américains espèrent qu'il remplacera un jour M. Netanyahou, a été largement perçu comme une rebuffade à l'égard du premier ministre de droite, qui n'a pas encore été invité à la Maison Blanche de M. Biden.

"M. Biden procède à une amputation politique, c'est-à-dire qu'il supprime Bibi pour sauver le patient État d'Israël", a déclaré Laura Blumenfeld, analyste du Moyen-Orient à la Johns Hopkins School for Advanced International Studies, à Washington.