Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend lundi en Égypte et en Israël dans l'espoir d'obtenir le cessez-le-feu proposé le mois dernier par le président Joe Biden, dans le cadre d'un effort global de Washington pour mettre fin à la guerre de Gaza.

Avant l'arrivée de M. Blinken, les deux parties ont réaffirmé leurs positions intransigeantes qui ont fait échouer toutes les tentatives précédentes de mettre fin aux combats, tandis qu'Israël a poursuivi ses assauts dans le centre et le sud de la bande de Gaza, parmi les plus sanglants de la guerre.

"Nous sommes déterminés à remporter une victoire totale", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié par son bureau, citant les propos qu'il a tenus dimanche devant des parents d'Israéliens tués à Gaza.

"Quel est le principal différend ? C'est la demande du Hamas [...] que nous nous engagions à arrêter la guerre sans atteindre nos objectifs d'élimination du Hamas.... Je ne suis pas prêt à le faire. C'est clair."

Le Hamas, pour sa part, a déclaré que Washington devait pousser son allié Israël à cesser les combats.

"Nous demandons à l'administration américaine de faire pression sur l'occupation pour qu'elle mette fin à la guerre contre Gaza, et le mouvement Hamas est prêt à accueillir favorablement toute initiative visant à mettre fin à la guerre", a déclaré à Reuters Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, avant l'arrivée de M. Blinken.

La guerre est entrée dans son neuvième mois, depuis que les combattants du Hamas ont tué 1 200 personnes et en ont pris 250 autres en otage lors d'un raid dans le sud d'Israël. En réponse, Israël a lancé un assaut sur la bande de Gaza qui a tué plus de 37 000 Palestiniens et réduit la majeure partie de l'enclave à l'état de friche.

Les autorités palestiniennes ont déclaré que 40 nouveaux corps étaient arrivés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Des milliers d'autres morts seraient enterrés sous les décombres.

AGRESSIONS À RAFAH, NUSSEIRAT

À Rafah, la ville située à la limite sud de la bande de Gaza où Israël a lancé une offensive le mois dernier au mépris des appels de la Maison Blanche, des habitants ont déclaré lundi que des chars avaient tenté de s'enfoncer plus profondément vers le nord aux premières heures de la matinée. Ils se trouvaient à la limite de Shaboura, l'un des quartiers les plus densément peuplés au cœur de la ville, un bastion militant.

Environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza s'étaient réfugiés à Rafah avant l'assaut du mois dernier, et un million d'entre eux ont dû fuir à nouveau.

Depuis la semaine dernière, Israël a également lancé un assaut à grande échelle dans le centre de la bande de Gaza, autour de la petite ville de Deir al-Balah, le dernier centre de population à avoir été pris d'assaut. Lundi, des habitants ont déclaré que les Israéliens s'étaient retirés de certaines zones, mais qu'ils poursuivaient leurs frappes aériennes et leurs bombardements.

Les habitants de Nuseirat, au nord de Deir al-Balah, continuaient à déblayer les débris après qu'Israël eut libéré quatre otages lors d'un raid massif samedi. Selon les autorités palestiniennes, 274 personnes ont été tuées, ce qui en fait l'un des assauts les plus meurtriers de la guerre. Les forces israéliennes ont déclaré qu'elles avaient connaissance d'une centaine de Palestiniens tués lors d'intenses fusillades, et qu'elles ne savaient pas combien d'entre eux étaient des combattants.

"Nous sommes épuisés et impuissants, trop c'est trop", a déclaré Jehad, qui a fui sous les tirs de l'assaut de samedi à Nusseirat avec sa famille et se trouve maintenant à Deir al-Balah. La famille avait déjà été déplacée de la ville de Gaza à Nusseirat, à Khan Younis, à Rafah et de nouveau à Nusseirat avant leur dernier vol.

Dans une vidéo de Nusseirat obtenue par Reuters, Anas Alyan, un habitant de la ville, debout devant les ruines de sa maison, décrit comment des commandos israéliens en short sont apparus dans les rues, tirant sauvagement tandis que des F-16 et des quadcoptères tiraient depuis les airs.

"Toute personne se déplaçant dans la rue a été tuée - toute personne se déplaçant ou marchant a été tuée immédiatement", a-t-il déclaré. "Il y a encore des enfants sous ce bâtiment. Nous ne savons pas comment les sortir de là", a-t-il ajouté en montrant une ruine. "Aujourd'hui, nous avons trouvé des enfants martyrisés dans ce bâtiment", a-t-il ajouté en désignant une autre ruine.

Après des mois d'efforts de paix infructueux, M. Biden a choisi une nouvelle approche en annonçant publiquement sa proposition de cessez-le-feu le 31 mai, la décrivant comme une offre déjà acceptée par Israël. Les responsables américains affirment que M. Biden a délibérément dévoilé cette proposition sans demander l'avis des Israéliens, afin d'accroître la pression en faveur d'un accord.

Tous les détails n'ont pas été rendus publics, mais l'offre, telle qu'elle est décrite par les responsables américains, est similaire aux textes proposés depuis janvier dans le cadre des précédents efforts de paix qui ont échoué : une longue trêve, en plusieurs étapes, avec une libération progressive des otages israéliens qui aboutirait finalement à la fin de la guerre.

Cette fois-ci, la différence réside dans le fait que les forces israéliennes ont pris d'assaut au moins une fois la majeure partie du territoire de la bande de Gaza et que M. Netanyahou est soumis à une pression politique intérieure plus forte pour parvenir à un accord. Les combats se sont également intensifiés dans le nord d'Israël, le long de la frontière libanaise, faisant planer la menace d'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah libanais, bien mieux armé que le Hamas.

Benny Gantz, un ancien chef militaire centriste très populaire, a quitté le cabinet de guerre israélien dimanche dernier en raison de ce qu'il a décrit comme l'absence d'un plan pour la fin de la guerre. M. Netanyahou dépend donc davantage de ses alliés d'extrême droite, qui affirment qu'ils feront tomber son gouvernement s'il accepte un accord pour mettre fin à la guerre sans avoir d'abord détruit le Hamas.

Comme dans toutes les tentatives de paix précédentes, Washington a d'abord obtenu l'accord d'Israël sur le texte, avant de demander l'approbation du Hamas par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens et qataris. Les responsables israéliens ont reconnu avoir fait cette offre, mais se sont montrés tièdes, un collaborateur de M. Netanyahu la qualifiant de "pas un bon accord".

Le Hamas affirme avoir déjà accepté la dernière offre de paix israélienne au mois de mai, avant que le gouvernement Netanyahou ne revienne sur sa décision. Israël affirme que les militants ont déjà posé des conditions inacceptables.