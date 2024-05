Bezeq Israel Telecom a annoncé une baisse de son bénéfice net trimestriel, en raison de la diminution des revenus de son unité de téléphonie mobile Pelephone, due à la guerre d'Israël contre les militants palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza.

Bezeq, le plus grand groupe de télécommunications d'Israël, a déclaré mercredi qu'il avait gagné 299 millions de shekels (81,5 millions de dollars) au premier trimestre, contre 321 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2,3 % pour atteindre 2,26 milliards de shekels.

Le président Tomer Raved a déclaré que la guerre qui a commencé le 7 octobre après l'attaque du Hamas contre Israël avait eu peu d'impact global sur l'entreprise.

Cependant, il a déclaré que Pelephone avait été affecté par une baisse des services d'itinérance et par la "non-facturation des clients évacués dans le cadre du conflit".

(1 $ = 3,6696 shekels) (Reportage de Steven Scheer ; Rédaction de Jan Harvey)