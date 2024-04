WASHINGTON, 4 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu jeudi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a rapporté un représentant de la Maison blanche, trois jours après une frappe de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ayant tué sept employés de l'ONG World Central Kitchen (WCK).

En amont de cette discussion, la Maison blanche a fait savoir que Joe Biden était indigné et avait le coeur brisé à cause de cet incident, décrit comme "accidentel" par l'armée israélienne, mais qu'il n'avait toutefois pas apporté de changement fondamental au soutien indéfectible des Etats-Unis à Israël dans la guerre livrée au Hamas palestinien.

L'échange téléphonique entre les deux a duré moins de 30 minutes, a indiqué le représentant de la présidence américaine.

Il était attendu que Joe Biden évoque au cours de cette discussion la nécessité pour Israël de mieux protéger les travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza et d'accélérer les livraisons d'aide dans l'enclave palestinienne, assiégée depuis quasiment six mois par Tsahal en représailles à l'attaque du Hamas. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)