Les organisations humanitaires internationales ont déclaré jeudi qu'elles ne pouvaient plus rien faire pour protéger leur personnel dans la bande de Gaza et qu'il incombait à Israël d'éviter de les tuer, alors que les Nations unies ont lancé un appel en faveur d'une coordination humanitaire directe avec l'armée israélienne.

L'indignation mondiale face à la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne de 2,3 millions d'habitants s'est intensifiée après qu'une frappe aérienne israélienne a tué lundi sept personnes travaillant pour l'organisation caritative américaine World Central Kitchen.

Selon les Nations unies, au moins 196 travailleurs humanitaires ont été tués au cours de cette guerre qui dure depuis six mois, Israël exerçant des représailles contre le Hamas à Gaza à la suite de l'attaque meurtrière lancée le 7 octobre contre Israël par le groupe militant palestinien.

Si certains groupes humanitaires ont suspendu leurs opérations à la suite de l'attaque du convoi de la World Central Kitchen lundi, aucun n'a déclaré qu'il prévoyait de se retirer de Gaza malgré les attaques répétées contre les opérations d'aide dans la bande de Gaza. Les Nations unies préviennent qu'une famine est imminente.

L'ONU se plaint depuis longtemps des obstacles à l'acheminement et à la distribution de l'aide dans la bande de Gaza.

"Chaque jour, nous sommes obligés de décider de suspendre une opération ou de la poursuivre, et souvent la décision est de la suspendre parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies", a déclaré Scott Paul, directeur associé pour la paix et la sécurité à Oxfam America.

L'ONU et les groupes d'aide internationale opérant à Gaza ont déclaré qu'ils partageaient avec les autorités israéliennes l'emplacement de tous les locaux et les mouvements prévus, et qu'ils étaient en contact quotidien. Les États-Unis ont déclaré mardi qu'il était "inacceptable et inexplicable" que les procédures de l'armée israélienne visant à éviter de blesser les travailleurs humanitaires ne fonctionnent pas correctement.

"L'une des choses qui améliorerait probablement le système (...) serait que nous ayons la possibilité d'avoir un contact plus direct avec l'armée au lieu de passer par plusieurs niveaux de coordination militaire-civile comme c'est le cas actuellement", a déclaré jeudi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Le ministère israélien de la défense a déclaré mardi qu'il s'efforcerait de renforcer la coordination, notamment en ouvrant une salle de situation commune pour assurer la coordination entre le commandement sud de l'armée israélienne et les organisations d'aide internationale.

LA RESPONSABILITÉ D'ISRAËL

Israël a également déclaré jeudi qu'il adapterait ses tactiques de guerre.

"Les règles de la guerre exigent que ceux qui combattent fassent toujours la différence entre les cibles militaires et les travailleurs humanitaires", a déclaré Bushra Khalidi, conseillère politique d'Oxfam.

"S'il y a le moindre doute, c'est à Israël d'éviter de nous faire du mal", a-t-elle ajouté, précisant que les organisations humanitaires rendaient leur personnel aussi visible que possible afin de le protéger.

Le célèbre chef Jose Andres, qui a fondé World Central Kitchen, a déclaré à Reuters qu'Israël avait ciblé ses travailleurs humanitaires "systématiquement, voiture par voiture". La porte-parole du gouvernement israélien, Raquela Karamson, a réagi jeudi : "Ce n'était pas intentionnel".

Louise Bichet, responsable du département Moyen-Orient de Médecins du Monde, a déclaré que les bureaux de son organisation dans la ville de Gaza avaient été partiellement détruits "alors que nous avions clairement communiqué nos coordonnées GPS et que l'armée israélienne les connaissait très bien".

"Cela montre l'échec du processus de déconfliction et pose une question sérieuse ... (sur) la compréhension et le respect du DIH (droit international humanitaire) par l'État d'Israël", a-t-elle déclaré.

L'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, décrite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme l'épine dorsale de la réponse humanitaire à Gaza, a déclaré que plus de 300 frappes avaient été effectuées sur ses installations et que 177 membres du personnel avaient été tués.

L'UNRWA a déclaré avoir communiqué les coordonnées de toutes ses installations à Gaza à toutes les parties au conflit. Plusieurs convois d'aide vers le nord de la bande de Gaza ont également été pris pour cible, malgré une coordination détaillée avec l'armée israélienne, a déclaré l'UNRWA.

Isabelle Defourny, présidente de Médecins sans frontières (MSF) France, a déclaré que le système de coordination humanitaire ne fonctionnait pas et qu'elle ne voyait pas comment il pourrait être amélioré alors qu'il y avait un "manque de proportionnalité" dans la façon dont Israël menait la guerre.

"Ils savent où nous sommes, ce que nous faisons, où nous allons travailler", a-t-elle déclaré. "Malgré cela, il y a des incidents de sécurité.