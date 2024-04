DANS UNE NOTE INTERNE, CERTAINS HAUTS FONCTIONNAIRES DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT INDIQUENT AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT ANTONY BLINKEN QU'ILS NE TROUVENT PAS "CRÉDIBLES OU FIABLES" LES ASSURANCES D'ISRAËL SELON LESQUELLES IL UTILISE LES ARMES FOURNIES PAR LES ÉTATS-UNIS EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.

Certains hauts fonctionnaires américains ont informé le secrétaire d'État Antony Blinken qu'ils ne trouvaient pas "crédibles ou fiables" les assurances d'Israël selon lesquelles il utilisait les armes fournies par les États-Unis conformément au droit humanitaire international, selon une note interne du département d'État examinée par l'agence Reuters.

D'autres fonctionnaires ont maintenu leur soutien à la représentation d'Israël.

En vertu d'un mémorandum sur la sécurité nationale publié par le président Joe Biden en février, M. Blinken doit indiquer au Congrès, avant le 8 mai, s'il juge crédibles les assurances données par Israël selon lesquelles son utilisation des armes américaines ne viole pas le droit américain ou le droit international.

Le 24 mars, au moins sept bureaux du département d'État avaient envoyé leurs contributions à un premier "mémo d'options" à Blinken. Certaines parties de ce mémo, qui n'a pas été rapporté précédemment, étaient classifiées.

Les contributions au mémo fournissent l'image la plus complète à ce jour des divisions au sein du département d'État sur la question de savoir si Israël pourrait violer le droit humanitaire international à Gaza.

"Certaines composantes du département étaient favorables à l'acceptation des assurances d'Israël, d'autres à leur rejet et d'autres encore n'ont pas pris position", a déclaré un fonctionnaire américain.

Une soumission conjointe de quatre bureaux - Démocratie, droits de l'homme et travail ; Population, réfugiés et migration ; Justice pénale mondiale et Affaires des organisations internationales - a soulevé de "sérieuses inquiétudes quant au non-respect" du droit humanitaire international lors de la poursuite de la guerre de Gaza par Israël.

L'évaluation des quatre bureaux a déclaré que les assurances données par Israël n'étaient "ni crédibles ni fiables". Elle cite huit exemples d'actions militaires israéliennes qui, selon les fonctionnaires, soulèvent de "sérieuses questions" quant à d'éventuelles violations du droit international humanitaire.

Il s'agit notamment des frappes répétées sur des sites protégés et des infrastructures civiles, des "niveaux déraisonnablement élevés de dommages aux civils pour un avantage militaire", du peu de mesures prises pour enquêter sur les violations ou pour demander des comptes aux responsables de dommages importants aux civils, et de "l'assassinat de travailleurs humanitaires et de journalistes à un rythme sans précédent".

L'évaluation des quatre bureaux cite également 11 cas d'actions militaires israéliennes qui, selon les fonctionnaires, "restreignent arbitrairement l'aide humanitaire", y compris le rejet de camions entiers d'aide en raison d'un seul article à "double usage", des limitations "artificielles" des inspections ainsi que des attaques répétées sur des sites humanitaires qui n'auraient pas dû être touchés.

Une autre contribution à la note examinée par Reuters, émanant du bureau des affaires politiques et militaires, qui s'occupe de l'assistance militaire américaine et des transferts d'armes, a averti M. Blinken que la suspension des armes américaines limiterait la capacité d'Israël à faire face à des menaces potentielles en dehors de son espace aérien et obligerait Washington à réévaluer "toutes les ventes en cours et à venir à d'autres pays de la région".

Toute suspension des ventes d'armes américaines entraînerait des "provocations" de la part de l'Iran et des milices alignées, a déclaré le bureau dans sa soumission, illustrant les pressions et les tiraillements au sein du département alors qu'il se prépare à faire rapport au Congrès.

La soumission n'a pas abordé directement les assurances d'Israël.

Les contributions au mémo du Bureau de l'envoyé spécial pour surveiller et combattre l'antisémitisme et de l'ambassadeur américain en Israël Jack Lew ont indiqué qu'ils considéraient les assurances d'Israël comme crédibles et fiables, a déclaré un second fonctionnaire américain à Reuters.

Le bureau juridique du département d'État, connu sous le nom de Bureau du conseiller juridique, "n'a pas pris de position substantielle" sur la crédibilité des assurances d'Israël, a déclaré une source familière de l'affaire.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que l'agence ne commentait pas les documents ayant fait l'objet d'une fuite.

"Sur des questions complexes, le secrétaire d'État entend souvent des points de vue divers au sein du département, et il prend tous ces points de vue en considération", a déclaré M. Miller.

RAPPORT DU 8 MAI AU CONGRÈS

Interrogé sur cette note, un responsable israélien a déclaré : "Israël est pleinement attaché à ses engagements et à leur mise en œuvre : "Israël est pleinement attaché à ses engagements et à leur mise en œuvre, y compris les assurances données au gouvernement américain.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les responsables de l'administration Biden ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas trouvé qu'Israël violait le droit international.

M. Blinken a pris connaissance de toutes les évaluations du bureau concernant les engagements d'Israël, a déclaré le second responsable américain.

Matthew Miller a déclaré le 25 mars que le département avait reçu les engagements. Toutefois, le département d'État ne devrait pas rendre son évaluation complète de la crédibilité avant le rapport du 8 mai au Congrès.

D'autres délibérations entre les bureaux du département sont en cours avant la date limite du rapport, a déclaré le fonctionnaire américain.

L'USAID a également contribué à la rédaction du mémo. "Le meurtre de près de 32 000 personnes, dont le gouvernement israélien lui-même estime qu'environ les deux tiers sont des civils, pourrait bien constituer une violation du droit humanitaire international", ont écrit les responsables de l'USAID dans le document.

L'USAID ne commente pas les documents ayant fait l'objet d'une fuite, a déclaré un porte-parole de l'USAID.

Les mises en garde de certains hauts fonctionnaires du département d'État contre d'éventuelles violations du droit international humanitaire par Israël interviennent alors qu'Israël s'apprête à lancer une offensive militaire à Rafah, la poche la plus méridionale de la bande de Gaza où vivent plus d'un million de personnes déplacées par la guerre, en dépit des avertissements répétés de Washington de ne pas le faire.

La conduite militaire d'Israël fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux depuis que ses forces ont tué 34 000 Palestiniens à Gaza, selon les autorités sanitaires de l'enclave, la plupart d'entre eux étant des femmes et des enfants.

L'assaut israélien a été lancé en réponse à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle, selon Israël, 1 200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage.

Le mémorandum sur la sécurité nationale a été publié au début du mois de février, après que des parlementaires démocrates eurent commencé à se demander si Israël respectait le droit international.

Ce mémorandum n'imposait aucune nouvelle exigence juridique, mais demandait au département d'État d'exiger des pays recevant des armes financées par les États-Unis des garanties écrites qu'ils ne violaient pas le droit humanitaire international et qu'ils ne bloquaient pas l'aide humanitaire des États-Unis.

Il demandait également à l'administration de soumettre un rapport annuel au Congrès afin d'évaluer si les pays respectent le droit international et n'entravent pas l'acheminement de l'aide humanitaire.

Si les garanties données par Israël sont remises en question, M. Biden aurait la possibilité de "remédier" à la situation en prenant des mesures allant de la recherche de nouvelles garanties à la suspension de nouveaux transferts d'armes américaines, selon le mémorandum.

M. Biden peut suspendre ou assortir de conditions les transferts d'armes américains à tout moment.

Jusqu'à présent, il a résisté aux appels des groupes de défense des droits de l'homme, des démocrates de gauche et des groupes arabo-américains qui lui demandaient de le faire.

Mais au début du mois, il a menacé pour la première fois de poser des conditions au transfert d'armes américaines à Israël si ce dernier ne prenait pas de mesures concrètes pour améliorer la situation humanitaire désastreuse à Gaza. (Reportage de Humeyra Pamuk ; Rédaction de Don Durfee et Suzanne Goldenberg)