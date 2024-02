* La guerre de Gaza assombrit la vie culturelle européenne

BERLIN, 21 février (Reuters) - Le cinéaste indien-américain Suneil Sanzgiri devait présenter son film sur la résistance anticoloniale contre l'empire portugais au festival du film de la Berlinale ce mois-ci, mais il s'est désisté.

Annonçant son boycott sur Instagram, Sanzgiri a accusé les autorités allemandes de faire taire les voix qui s'expriment en faveur des Palestiniens dans la guerre à Gaza. "Je ne serai pas complice. Nous avons tous du sang sur les mains", a-t-il écrit.

Le film de Sanzgiri est l'un des trois films au moins qui ont été retirés par leurs créateurs, tandis que d'autres événements du festival ont également vu des artistes se retirer.

Ces retraits illustrent les difficultés auxquelles sont confrontées les institutions culturelles allemandes, coincées entre la protection des libertés artistiques et la reconnaissance de ce que de nombreux Allemands considèrent comme une responsabilité historique à l'égard d'Israël après l'holocauste nazi.

De tels conflits ont également éclaté ailleurs en Europe depuis les attentats du 7 octobre perpétrés par des militants du Hamas. L'Union européenne de radio-télévision a résisté aux appels à l'exclusion d'Israël du concours Eurovision de la chanson.

Des protestations ont éclaté dans la ville italienne de Naples en février, après que la RAI se soit distanciée d'un appel lancé par le rappeur Ghali à "arrêter le génocide" lors de la soirée de clôture du populaire festival de musique de Sanremo.

En Grande-Bretagne, un réseau d'artistes a documenté les événements qui ont été supprimés en raison des opinions pro-palestiniennes des artistes. La galerie d'art Arnolfini de Bristol a également suscité des réactions négatives après avoir annulé deux projections de films palestiniens, craignant qu'elles ne "s'écartent de l'activité politique".

En France, un groupe d'artistes a organisé en novembre une "marche silencieuse" au cours de laquelle ils ont brandi une bannière blanche sans slogans.

GRÈVE EN ALLEMAGNE

En Allemagne, la colère suscitée par l'offensive israélienne à Gaza, qui a tué 29 000 Palestiniens, s'est heurtée aux sensibilités liées au soutien à Israël. Les critiques disent que les mesures de répression contre les voix pro-palestiniennes confondent la critique avec la protestation légitime.

Les événements culturels étant souvent soutenus par l'État, les critiques affirment que le gouvernement a utilisé son pouvoir financier pour empêcher toute critique d'Israël, une accusation que le gouvernement rejette fermement.

"La liberté de l'art et la liberté d'expression font partie des principes fondamentaux les plus importants de la démocratie en Allemagne, qui sont bien sûr également protégés par le gouvernement fédéral", a déclaré un porte-parole du ministère de la culture.

"Les institutions et les projets financés au niveau fédéral disposent d'une liberté de conservation et décident eux-mêmes des artistes avec lesquels ils travaillent", a ajouté le porte-parole.

En annonçant son boycott de la Berlinale, le cinéaste Sanzgiri a exprimé son soutien à Strike Germany, une initiative lancée par des artistes anonymes en janvier, appelant les cinéastes, les musiciens, les écrivains et les artistes à se retirer des événements culturels en Allemagne.

"Il s'agit d'un appel à refuser l'utilisation par les institutions culturelles allemandes de politiques maccarthystes qui suppriment la liberté d'expression, en particulier les expressions de solidarité avec la Palestine", ont écrit les organisateurs.

Quelque 1 600 artistes se sont inscrits, selon une liste figurant sur le site web de l'initiative, dont la lauréate française du prix Nobel Annie Ernaux. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de cette liste.

Le mois dernier, le festival de musique CTM de Berlin a annoncé le retrait de plusieurs artistes en solidarité avec l'initiative "Strike Germany".

Strike Germany demande l'adoption d'une définition différente de l'antisémitisme, qui n'inclurait pas la critique de l'État d'Israël.

La Berlinale ne s'est pas désintéressée de la question de Gaza. Elle accueille une initiative appelée "Tiny House", un petit espace invitant des voix disparates à débattre de la guerre. L'un des films a mis en lumière l'empiètement des colons israéliens sur les terres.

Il s'agit de l'un des nombreux événements culturels organisés en Allemagne qui ont été assombris par la colère suscitée par la question de Gaza.

Des centaines d'écrivains internationaux ont condamné la Foire du livre de Francfort après le report, en octobre, de la remise d'un prix à un écrivain palestinien. En novembre, l'ensemble du comité de sélection de l'une des plus importantes expositions d'art en Europe, la "documenta", a démissionné à la suite de différends concernant le conflit entre Israël et le Hamas. (Reportage de Riham Alkousaa ; reportages complémentaires d'Elizabeth Piper à Londres, de Lalyi Foroudi à Paris et d'Alessandro Parodi à Gdansk ; rédaction de Matthias Williams et de William Maclean)