La Banque d'Israël aura du mal à continuer à baisser les taux d'intérêt à court terme tant que les pressions inflationnistes persisteront et que la guerre d'Israël contre le Hamas restera incertaine et augmentera les dépenses du gouvernement, a déclaré le gouverneur Amir Yaron lundi.

La banque centrale a maintenu son taux de référence à 4,5 % pour le troisième mois consécutif, comme cela était largement attendu.

Depuis la réduction de 25 points de base du taux en janvier, la guerre - en particulier à la frontière nord d'Israël - s'est intensifiée, tandis que les dépenses budgétaires ont augmenté, tout comme l'inflation, ce qui a incité la banque centrale à maintenir les taux lors de ses réunions de février, avril et mai, a déclaré M. Yaron.

"Tous ces paramètres pèsent davantage sur le processus de normalisation des taux d'intérêt, car nous sommes déterminés à ne pas permettre à l'inflation de diverger", a déclaré M. Yaron lors d'un entretien avec Reuters.

En janvier, la banque centrale avait prévu une baisse des taux d'un point de pourcentage cette année et M. Yaron a déclaré que cela restait possible. "Les choses peuvent changer assez rapidement ici", a-t-il déclaré, ajoutant que la trajectoire des taux dépendra fortement des données.

Cependant, "nous ne voyons pas la convergence continue de l'inflation, au moins à court terme", a-t-il noté.

Le taux d'inflation en Israël a légèrement augmenté à 2,8 % en avril, toujours dans l'objectif de 1 à 3 % de la banque, mais le taux avait baissé à 2,5 % en février.

M. Yaron a déclaré que les données d'avril étaient fortement influencées par le coût des billets d'avion et que la banque centrale cherchait à déterminer s'il s'agissait d'un facteur ponctuel ou de quelque chose de plus permanent. L'inflation de base, qui exclut l'énergie et les denrées alimentaires, était également inférieure au chiffre principal, tandis que les prévisions d'inflation pour l'année à venir étaient contenues dans les limites de l'objectif, a-t-il déclaré.

Le processus de réduction des taux "sera très prudent et très mesuré" puisque les décideurs politiques souhaitent que le taux d'inflation se rapproche de 2 %, a déclaré M. Yaron.

La politique budgétaire est également une préoccupation majeure pour la Banque d'Israël depuis que les dépenses de guerre ont augmenté, entraînant un déficit budgétaire de 7 % de l'activité intérieure brute en avril - au-dessus d'un objectif de 6,6 % qui a été révisé fortement à la hausse à la suite de la guerre qui a commencé après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

M. Yaron a toutefois précisé que si les dépenses ont augmenté, les recettes fiscales - dues à un rebond de l'économie - ont été plus élevées que prévu. Selon lui, le déficit continuera à augmenter au-delà de 7 % du PIB à court terme, mais finira probablement en 2024 au niveau actuel tant qu'il n'y aura pas de "déviations notables dans les dépenses de sécurité".

La banque centrale prévoit un déficit d'environ 5 % du PIB en 2025 et un ratio dette/PIB d'environ 68 % du PIB.

En tant que tel, a déclaré M. Yaron, des ajustements budgétaires seront nécessaires pour maintenir le déficit sous contrôle et certains devront être anticipés si les dépenses de défense augmentent de manière significative.

Le mois dernier, S&P a abaissé la note de crédit à long terme d'Israël de AA-moins à A-plus, citant des risques géopolitiques élevés et prévoyant un déficit budgétaire de 8 % du PIB en 2024. Cette décision fait suite à un abaissement de la note par Moody's en février.