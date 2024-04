Voici le texte d'une déclaration publiée vendredi par les Forces de défense israéliennes (FDI) sur les résultats de son enquête sur le meurtre de sept travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen dans la bande de Gaza le 1er avril :

Conclusion de l'enquête du mécanisme d'évaluation et d'établissement des faits de l'état-major général sur l'incident au cours duquel sept employés de la World Central Kitchen ont été tués lors d'une opération humanitaire dans la bande de Gaza.

L'enquête sur le grave incident au cours duquel sept employés de la World Central Kitchen (WCK) ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs des FDI a été menée par le mécanisme d'établissement des faits et d'évaluation de l'état-major interarmées, dirigé par le général de division (res.) Yoav Har-Even, et a été présentée hier (jeudi) au chef de l'état-major général des FDI, le général de corps d'armée Herzi Halevi.

Après avoir présenté les conclusions de l'enquête au chef d'état-major général, le MG (res.) Har-Even les a présentées à l'organisation WCK et a réitéré la profonde tristesse des FDI concernant l'incident. Les conclusions ont également été présentées lors de briefings aux ambassadeurs internationaux et aux journalistes.

L'incident s'est produit le 1er avril 2024, lors d'une opération de transfert d'aide humanitaire du WCK vers la bande de Gaza. L'enquête a révélé que les forces ont identifié un tireur sur l'un des camions d'aide, puis un autre tireur. Après que les véhicules ont quitté l'entrepôt où l'aide avait été déchargée, l'un des commandants a supposé à tort que les tireurs se trouvaient à l'intérieur des véhicules d'accompagnement et qu'il s'agissait de terroristes du Hamas. Les forces n'ont pas identifié les véhicules en question comme étant associés au WCK. À la suite d'une erreur d'identification, les forces ont pris pour cible les trois véhicules du WCK sur la base d'une classification erronée de l'événement et d'une identification erronée des véhicules comme ayant des agents du Hamas à l'intérieur, ce qui a entraîné la mort de sept travailleurs humanitaires innocents. Les frappes sur les trois véhicules ont été menées en violation grave des commandements et des procédures opérationnelles standard des FDI.

Les conclusions de l'enquête indiquent que l'incident n'aurait pas dû se produire. Ceux qui ont approuvé l'attaque étaient convaincus qu'ils visaient des agents armés du Hamas et non des employés du WCK. L'attaque des véhicules d'aide est une grave erreur résultant d'un grave manquement dû à une identification erronée, à des erreurs de décision et à une attaque contraire aux procédures opérationnelles standard.

Après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête et les avoir examinées, le chef de l'état-major général des FDI a décidé de prendre les mesures de commandement suivantes : le commandant de l'appui-feu de la brigade, un officier ayant le grade de major, sera démis de ses fonctions. Le chef d'état-major de la brigade, un officier ayant le grade de colonel de réserve, sera démis de ses fonctions. En outre, le commandant de la brigade et le commandant de la 162e division seront formellement réprimandés. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a décidé de réprimander officiellement le commandant du commandement sud pour sa responsabilité globale dans l'incident.

Les FDI prennent au sérieux le grave incident qui a coûté la vie à sept travailleurs humanitaires innocents. Nous exprimons notre profonde tristesse pour cette perte et adressons nos condoléances aux familles et à l'organisation WCK. Nous considérons que l'activité humanitaire vitale des organisations d'aide internationale est de la plus haute importance, et nous continuerons à travailler pour coordonner et assister leurs activités, tout en assurant leur sécurité et en protégeant leurs vies.

Les FDI soulignent une fois de plus leur engagement à lutter contre l'organisation terroriste du Hamas, tout en respectant les valeurs des FDI et les lois de la guerre, et en évitant de blesser des civils. Les FDI tireront les leçons de cet incident et les intégreront dans leurs opérations en cours.