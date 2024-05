La police a démantelé des campements et arrêté des dizaines de manifestants pro-palestiniens au Massachusetts Institute of Technology et à l'université de Pennsylvanie vendredi matin, dans le cadre des dernières mesures de répression des manifestations qui secouent les campus américains.

Des officiers de Philadelphie en tenue anti-émeute ont repoussé les journalistes du campement de l'université de Pennsylvanie avant de démolir les tentes et de jeter les affaires des manifestants dans un camion poubelle, a rapporté le journal étudiant. Environ 33 personnes ont été arrêtées, selon le département de la sécurité publique de l'université de Pennsylvanie.

Une scène similaire s'est déroulée simultanément au Massachusetts Institute of Technology, près de Boston, où des journalistes étudiants ont rapporté que la police anti-émeute avait arrêté au moins dix étudiants avant de détruire le campement et de se débarrasser de leurs effets personnels.

Ces raids à l'aube sont les derniers efforts déployés par les autorités scolaires et locales pour mettre fin à des manifestations de ce type dans des dizaines d'universités à travers le pays. Les étudiants ont demandé un cessez-le-feu dans l'incursion israélienne à Gaza et ont exigé que leurs écoles se désengagent des entreprises ayant des liens avec Israël.

De nombreux responsables d'universités ont qualifié ces campements de dangereux pour la sécurité et ont cherché à y mettre fin avant les cérémonies de remise des diplômes de mai, qui attirent sur les campus une foule de visiteurs extérieurs.

La présidente du MIT, Sally Kornbluth, a déclaré dans un communiqué que les dix personnes arrêtées vendredi s'étaient soumises "pacifiquement" à la police, mais que les arrestations avaient eu lieu après une escalade des affrontements entre les manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens.

"La situation n'allait pas dans une direction que l'on pourrait qualifier de pacifique", a-t-elle déclaré, ajoutant que "le coût et les perturbations pour la communauté dans son ensemble rendaient la situation de plus en plus insoutenable".

Le président intérimaire de la Penn, J. Larry Jameson, a déclaré dans un communiqué lundi que "chaque jour où le campement existe, le campus est moins sûr", citant des rapports de harcèlement et de menaces, la dégradation de points de repère sur le campus et une vidéo d'un étudiant à qui l'on a refusé l'entrée au campement.

Depuis les premières arrestations massives à l'université Columbia de New York le 18 avril, au moins 2 600 manifestants ont été arrêtés lors de plus de 100 manifestations dans 39 États et à Washington, D.C., selon The Appeal, une organisation de presse à but non lucratif. Certains experts en maintien de l'ordre estiment que ces arrestations massives peuvent être contre-productives, car elles alimentent les manifestations au lieu de les décourager.

Des manifestations similaires ont également eu lieu sur des campus dans d'autres pays. Dans l'ouest du Canada, la police locale a évacué jeudi des manifestants d'un campement à l'université de Calgary, en utilisant des "munitions non létales", selon un communiqué de la ville, qui a précisé que le nombre d'arrestations serait rendu public vendredi.