BEYROUTH, 17 mai (Reuters) - Des frappes aériennes israéliennes dans le sud et l'est du Liban ont fait au moins cinq morts vendredi, dont deux membres du Hamas palestinien et deux réfugiés syriens, ont déclaré à Reuters des sources proches des services de sécurité.

Parmi les victimes figure Charhabil al Sayed, qui était responsable des opérations du Hamas dans l'est de la vallée de la Bekaa, fief du Hezbollah libanais pro-iranien, ont précisé deux sources.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire.

Les échanges de tirs entre les groupes armés au Liban et l'armée israélienne se sont intensifiés ces derniers jours. Le Hezbollah a notamment utilisé de nouveaux types de roquettes et mené une attaque de drones qui a visé le territoire israélien plus profondément que d'habitude. (Reportage de Laila Bassam, version française Tangi Salaün)