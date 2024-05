Des manifestants pro-palestiniens ont brièvement perturbé la cérémonie de remise des diplômes à l'université du Michigan samedi, tandis que des manifestants ont affronté la police à l'université de Virginie, les universités américaines se préparant à de nouveaux troubles lors des cérémonies de remise des diplômes.

Des étudiants de tous les États-Unis se sont rassemblés ou ont installé des tentes dans des dizaines d'universités pour protester contre la guerre qui dure depuis des mois à Gaza et demander au président Joe Biden, qui a soutenu Israël, de faire davantage pour mettre fin à l'effusion de sang dans la bande de Gaza. Ils ont également demandé à leurs écoles de se désinvestir des entreprises qui soutiennent le gouvernement israélien, telles que les fournisseurs d'armes.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines d'étudiants portant la coiffe traditionnelle keffieh et des bonnets de fin d'études et agitant des drapeaux palestiniens alors qu'ils marchent dans l'allée centrale du stade du Michigan à Ann Arbor, sous les acclamations et les huées d'une foule de plusieurs milliers de personnes.

La cérémonie s'est poursuivie et la police du campus a escorté les manifestants vers le fond du stade, mais aucune arrestation n'a eu lieu, selon Colleen Mastony, porte-parole de l'université.

"Des manifestations pacifiques comme celle-ci ont lieu lors des cérémonies de remise des diplômes de l'U-M depuis des décennies", a déclaré Colleen Mastony dans un communiqué. "L'université soutient la liberté de parole et d'expression, et les dirigeants de l'université sont heureux que la cérémonie de remise des diplômes d'aujourd'hui ait été un moment de fierté et de triomphe.

Le week-end a été marqué par de nouvelles actions sur les campus américains où des opinions divergentes sur la guerre d'Israël à Gaza ont éclaté, parfois violemment, au cours des deux dernières semaines.

De nombreuses écoles, dont l'université Columbia à New York, ont fait appel à la police pour réprimer les manifestations.

Les tensions ont brièvement repris samedi à l'université de Virginie, à Charlottesville. Dans une vidéo, on peut voir des policiers en tenue anti-émeute se diriger vers un campement de manifestants pro-palestiniens, menotter certains d'entre eux avec des cravates et les traîner sur la pelouse.

À ce jour, la police a arrêté plus de 2 000 manifestants dans des universités du pays.

L'université du Michigan est l'une des nombreuses universités qui ont modifié leurs protocoles de sécurité pour les cérémonies de remise des diplômes.

L'école a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'elle avait formé le personnel volontaire à la manière de limiter les perturbations, ce qui change des tâches habituelles qui consistent à guider les invités sur le campus et à les conduire à leur place.

Les manifestations contre la guerre ont été organisées en réponse à l'offensive israélienne à Gaza, lancée après une attaque du Hamas le 7 octobre qui, selon Israël, a tué 1 200 personnes. Israël a tué plus de 34 000 personnes en représailles, selon les autorités sanitaires de Gaza, et a rasé le territoire palestinien.