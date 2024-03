Des soldats israéliens ont mis en ligne des photos et des vidéos d'eux jouant avec de la lingerie trouvée dans des maisons palestiniennes, créant ainsi un enregistrement visuel dissonant de la guerre à Gaza, alors qu'une famine imminente intensifie l'examen mondial de l'offensive israélienne.

Dans une vidéo, un soldat israélien assis dans un fauteuil dans une pièce de Gaza sourit, une arme à feu dans une main et un sous-vêtement de satin blanc dans l'autre, au-dessus de la bouche ouverte d'un camarade allongé sur un canapé.

Ailleurs, un autre soldat, assis sur un char, tient un mannequin féminin vêtu d'un soutien-gorge noir et d'un casque et dit : "J'ai trouvé une belle épouse, une relation sérieuse à Gaza, une femme formidable".

Les deux vidéos tournées par des soldats israéliens font partie de dizaines de posts dans lesquels les troupes de Gaza sont montrées en train d'exhiber de la lingerie, des mannequins et, dans certains cas, les deux à la fois. Les images de lingerie ont été visionnées des dizaines de milliers de fois - près d'un demi-million dans un cas - après avoir été mises en ligne par Younis Tirawi, qui se décrit comme un reporter palestinien.

Interrogé au sujet des images qu'il avait postées à ses plus de 100 000 abonnés sur X entre le 23 février et le 1er mars, Younis Tirawi a fourni des liens vers les messages originaux des soldats de l'armée israélienne. Reuters a ensuite vérifié de manière indépendante huit images publiées sur Instagram ou YouTube.

"La publication de telles images est dégradante pour les femmes palestiniennes et pour toutes les femmes", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU.

Reuters a envoyé les détails des huit publications vérifiées sur YouTube ou Instagram aux Forces de défense israéliennes, en leur demandant de les commenter.

En réponse, un porte-parole a envoyé une déclaration disant que les FDI enquêtent sur les incidents qui s'écartent des ordres et des valeurs attendues des soldats des FDI, ainsi que sur les rapports de vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux.

"Dans les cas où des soupçons d'infraction pénale justifient l'ouverture d'une enquête, celle-ci est ouverte par la police militaire.

"Il convient de préciser que dans certains des cas examinés, il est conclu que l'expression ou le comportement des soldats dans la vidéo est inapproprié, et qu'il est traité en conséquence", précise le communiqué.

L'IDF a refusé de dire si elle faisait référence à l'une des images mises en évidence par Reuters, ou si l'un des soldats responsables avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les soldats israéliens que Reuters a pu identifier n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées via leurs comptes de médias sociaux.

MANNEQUINS ET SOUS-VÊTEMENTS

Les messages authentifiés comprennent une photo d'un soldat tenant un mannequin féminin nu par derrière, les mains sur les seins, et une autre d'un soldat manipulant une poupée à moitié nue.

Une photo montre un soldat posant avec son arme, le pouce levé, devant un lit double jonché de paquets de sous-vêtements féminins.

YouTube a déclaré avoir retiré une vidéo signalée par Reuters pour violation des règles de harcèlement de la plateforme, qui interdisent les contenus révélant des informations permettant d'identifier quelqu'un. Instagram n'a pas fait de commentaires.

La campagne militaire israélienne à Gaza a été lancée en réponse à une attaque du groupe islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué environ 1 200 personnes et en ont pris 253 en otage, selon Israël.

Ces messages sont publiés à un moment où le Hamas et Israël sont tous deux accusés de graves crimes de guerre. Une équipe d'experts de l'ONU a déclaré ce mois-ci dans un rapport qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que des violences sexuelles, y compris des viols et des viols collectifs, avaient eu lieu à plusieurs endroits lors de l'attaque du 7 octobre par le Hamas.

Les experts ont également déclaré qu'il existait des informations convaincantes selon lesquelles certains otages israéliens emmenés à Gaza avaient été soumis à des violences sexuelles qui pourraient se poursuivre.

Israël est accusé de pousser Gaza vers la famine. L'équipe d'experts de l'ONU a également indiqué dans son récent rapport qu'elle avait reçu des informations de sources institutionnelles et de la société civile, ainsi que des entretiens directs en Cisjordanie, concernant des violences sexuelles commises par les forces de défense israéliennes à l'encontre de Palestiniens.

Les deux parties rejettent les accusations de violence sexuelle.

Les messages concernant la lingerie et les mannequins ne sont pas d'une gravité comparable aux crimes présumés contre les femmes signalés depuis le 7 octobre. Néanmoins, deux experts juridiques ont déclaré qu'ils étaient susceptibles d'enfreindre le droit international.

Ardi Imseis, professeur adjoint de droit à l'université Queen's au Canada, a déclaré que les messages violaient l'article 27 de la quatrième convention de Genève, qui régit le traitement des civils en temps de guerre.

L'article 27 stipule que les civils ont droit au respect de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs manières et de leurs coutumes, et qu'ils doivent être protégés contre les insultes et la curiosité publique, et que les femmes doivent être particulièrement protégées contre toute atteinte à leur honneur.

En Israël, les posts de lingerie n'ont guère attiré l'attention, a déclaré Oren Persico du Seventh Eye, un site web couvrant les médias israéliens. En revanche, les messages montrant des armes ou des drapeaux du Hamas qui auraient été trouvés dans des maisons de Gaza ont largement circulé.