Deux restaurants Kentucky Fried Chicken ont été attaqués à Bagdad au cours des dernières 48 heures, causant des dégâts mais sans faire de blessés. Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté quelques suspects, ont déclaré lundi le ministère de l'intérieur et des sources policières.

Les premières investigations ont montré que les restaurants avaient été pris pour cible en raison du soutien perçu des marques américaines à Israël dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza, ont indiqué des sources policières.

Le premier attentat a eu lieu tôt dimanche, lorsque deux hommes à moto ont lancé une bombe de fortune contre une succursale de la chaîne de restaurants de poulets frits américains dans la rue Palestine, dans l'est de Bagdad, causant des dégâts mineurs, ont indiqué des sources policières.

Lundi, une autre succursale de KFC à Bagdad et un deuxième restaurant de style américain ont été attaqués par un groupe d'hommes masqués qui ont fait irruption dans les restaurants et ont utilisé des bâtons pour briser des vitres et détruire des meubles.

Ils ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de sécurité, selon des sources policières.

KFC n'a pas commenté ces attaques dans l'immédiat.

Le ministère de l'intérieur ne s'est pas étendu sur les motifs des attaques et a déclaré qu'un commandant de police et d'autres officiers responsables des zones où les attaques se sont produites ont été arrêtés et feront l'objet de mesures punitives.

Depuis l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, les marques occidentales ont été frappées par des boycotts et d'autres formes de protestation dans le cadre d'une campagne populaire largement spontanée contre l'offensive militaire d'Israël dans la bande de Gaza.

Ces actions reflètent une vague de colère face à l'opération militaire israélienne qui a tué plus de 35 000 personnes à Gaza, selon les autorités sanitaires, et provoqué une crise humanitaire.