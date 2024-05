Trois anciens responsables de la politique étrangère américaine au sein de l'administration de Donald Trump ont rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d'autres personnalités publiques en Israël lundi, selon une personne ayant une connaissance directe de la question.

La délégation était composée de Robert O'Brien, qui a été le quatrième et dernier conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, ainsi que de l'ancien ambassadeur aux Émirats arabes unis John Rakolta et de l'ancien ambassadeur en Suisse Ed McMullen, a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat car l'itinéraire du voyage n'était pas public.

Outre M. Netanyahu, la délégation a rencontré le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, et plusieurs autres responsables israéliens.

L'un des principaux objectifs du voyage était d'obtenir une meilleure compréhension de la situation politique intérieure complexe d'Israël, a déclaré la personne au courant de la visite. La coalition de M. Netanyahu est en proie à des désaccords internes, de nombreux Israéliens reprochant à son gouvernement de ne pas avoir empêché l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Il s'agit d'un cas rare où des alliés de M. Trump se rendent à l'étranger dans le cadre d'une délégation organisée pour rencontrer des responsables étrangers. Elle s'est déroulée dans un contexte de tensions entre Israël et l'administration Biden au sujet de la conduite de la guerre à Gaza par Israël.

Lundi, le procureur de la Cour pénale internationale à La Haye a déclaré qu'il avait demandé des mandats d'arrêt contre M. Netanyahu, son chef de la défense et trois dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre présumés.

Les dirigeants israéliens et palestiniens ont rejeté les allégations de crimes de guerre et les représentants des deux parties ont critiqué cette action. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si la réunion de lundi avait eu lieu avant ou après cette annonce.

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués lors de l'assaut israélien sur la bande de Gaza, qui dure depuis sept mois, selon les responsables de la santé dans l'enclave gouvernée par le Hamas. La guerre a commencé lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en enlevant 253 autres, dont plus de 100 seraient toujours en captivité à Gaza, selon les chiffres israéliens.

Les discussions de la délégation des alliés de M. Trump avec les Israéliens n'ont pas été clairement établies. La personne a déclaré que le groupe n'agissait pas à la demande de l'ancien président et qu'il n'avait pas de message à transmettre aux responsables israéliens. Mais tous servent de conseillers informels à M. Trump, et l'ancien président recevra probablement un compte rendu des réunions, a ajouté la personne.

LES OPINIONS DE TRUMP

M. Trump a parfois critiqué Israël pour son opération à Gaza, et il a reproché à M. Netanyahu de ne pas avoir empêché l'attaque du 7 octobre. Mais M. Trump, candidat républicain à la présidence, se présente constamment comme un allié plus fiable d'Israël que le président démocrate Joe Biden, son rival lors de l'élection du 5 novembre.

La Maison-Blanche a refusé tout commentaire sur cette rencontre. Le bureau du Premier ministre israélien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pendant le mandat de M. Trump à la Maison-Blanche (2017-2021), les États-Unis ont transféré leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, un objectif conservateur de longue date qui a ravi les Israéliens et exaspéré les Palestiniens.

M. Rakolta, ancien ambassadeur aux Émirats arabes unis, a joué un rôle majeur dans les accords d'Abraham, accords signés pendant les années Trump, qui ont normalisé les relations bilatérales entre Israël et Bahreïn et les Émirats arabes unis.

M. O'Brien est devenu l'un des principaux conseillers de M. Trump en matière de politique étrangère, et il jouera probablement un rôle important dans un second mandat de M. Trump s'il revient au pouvoir, selon plusieurs personnes au fait de leurs relations.

Ces derniers mois, des responsables étrangers se sont régulièrement entretenus avec M. Trump ou ses conseillers afin d'avoir une meilleure idée de la politique qu'il pourrait mener s'il revenait à la Maison-Blanche.

Les dirigeants étrangers en visite officielle rencontrent généralement les dirigeants de l'opposition. Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, a rencontré M. Trump dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, en avril, où ils ont discuté de la guerre en Ukraine et de l'avenir de l'OTAN.

Le Premier ministre hongrois de droite dure Viktor Orban a rencontré M. Trump à Mar-a-Lago en mars. Le mois dernier, l'ancien président a reçu le président polonais Andrzej Duda à la Trump Tower à New York.

La loi Logan de 1799 permet aux Américains qui ne font pas partie du gouvernement de rencontrer des fonctionnaires étrangers, mais elle limite également leur capacité à négocier les différends entre les États-Unis et les gouvernements étrangers.

Dimanche, M. Netanyahu a rencontré Jake Sullivan, conseiller de M. Biden pour la sécurité nationale, afin de discuter de la guerre. La Maison Blanche a déclaré que M. Sullivan avait proposé des mesures visant à garantir l'acheminement d'une aide plus importante dans l'enclave palestinienne.

L'administration Biden, qui avait initialement apporté un soutien sans faille, a exprimé ces derniers mois des doutes quant à certains éléments de la stratégie de guerre d'Israël. Ce mois-ci, M. Biden a interrompu l'envoi de milliers de bombes à Israël en réponse à la décision de ce dernier d'étendre son assaut sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Cette pause a incité M. Trump à accuser M. Biden d'abandonner un allié.

Pendant la visite de la délégation Trump en Israël, le président iranien Ebrahim Raisi est décédé dans un accident d'hélicoptère. Cet événement pourrait déclencher une bataille de succession en Iran, un ennemi géopolitique d'Israël et des États-Unis. On ne sait pas si les conseillers de M. Trump ont discuté de la mort de M. Raisi avec des responsables israéliens.