Les États-Unis pourraient inciter leurs partenaires et alliés à financer une opération privée d'envoi d'aide par voie maritime à Gaza, qui pourrait commencer avant un effort militaire américain beaucoup plus important, ont déclaré trois personnes au fait de la planification et un fonctionnaire américain.

Si le financement est assuré, le plan pourrait permettre de débarquer de grandes quantités d'aide en quelques semaines et pourrait être plus rapide que le système de jetées flottantes de l'armée américaine qui, selon le Pentagone, pourrait prendre jusqu'à 60 jours pour devenir opérationnel.

Le fonctionnaire américain et une personne au fait du projet ont déclaré que les États-Unis ne financeraient pas le projet. Deux autres sources et le même fonctionnaire américain ont déclaré que Washington envisageait de demander à ses alliés de financer et de soutenir le projet par l'intermédiaire d'une fondation internationale qui accepterait des fonds provenant de gouvernements et de sources privées.

Alors que le gouvernement américain donne la priorité au plan militaire, le projet commercial pourrait compléter cet effort en apportant un soutien à terre à Gaza, puisque l'administration du président Joe Biden a exclu d'autoriser les troupes américaines à mettre le pied dans l'enclave, même pendant la construction du système de jetées.

Lors de son discours sur l'état de l'Union, jeudi, Joe Biden a annoncé que l'armée américaine construirait un port temporaire sur la côte méditerranéenne de Gaza afin de recevoir l'aide humanitaire par voie maritime.

Les Nations unies ont prévenu qu'une famine généralisée dans la bande de Gaza était "presque inévitable" si aucune mesure n'était prise d'urgence. La conclusion officielle que la famine est arrivée dans l'enclave côtière de 2,3 millions d'habitants pourrait intervenir cette semaine.

Une source au fait de la planification a déclaré que l'option commerciale pourrait devenir opérationnelle en 28 jours une fois financée, bien qu'une deuxième source ait déclaré que cela prendrait au moins un mois. Le plan prévoit d'acheminer l'aide à Gaza à bord de barges poussées par des remorqueurs, puis d'utiliser une grue pour soulever les conteneurs jusqu'au rivage.

Deux sources ont indiqué que le projet permettrait de livrer à Gaza environ 200 conteneurs d'aide équivalents à des camions par jour. Ce serait moins que les 500 camions d'aide qui étaient livrés quotidiennement à l'enclave avant le début de la guerre.

Les autorités américaines ont déclaré que l'opération militaire américaine fournirait des centaines de camions supplémentaires d'aide chaque jour et que ces envois comprendraient plus de deux millions de repas, de l'eau, des abris temporaires et des médicaments.

Le coût prévu du projet maritime commercial est d'environ 200 millions de dollars pour six mois, selon trois sources, l'une d'entre elles l'estimant à 30 millions de dollars par mois.

D'ANCIENS FONCTIONNAIRES AMÉRICAINS PARTICIPENT À LA PLANIFICATION

La planification commerciale est dirigée par Fogbow, une société de conseil qui comprend d'anciens fonctionnaires américains du ministère de la défense, de l'aide américaine et de la CIA, ainsi que d'anciens fonctionnaires de l'ONU, ont indiqué les sources.

Contacté par Reuters, un porte-parole de Fogbow s'est refusé à tout commentaire.

Le coordinateur de l'aide de l'ONU pour le territoire palestinien occupé, Jamie McGoldrick, a déclaré qu'il avait été informé au début du mois par Fogbow du plan sur lequel elle travaillait avec le Qatar et les Émirats arabes unis.

"C'est une bonne idée et je pense qu'elle serait utile", a déclaré M. McGoldrick à Reuters, tout en ajoutant que les complications liées à l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza et le coût du plan de Fogbow pourraient en ralentir la mise en œuvre.

"Plus nous aurons de possibilités d'acheminer de l'aide à Gaza, mieux ce sera", a-t-il ajouté.

Le responsable américain a averti qu'il reviendrait en fin de compte aux partenaires américains de décider de la poursuite du projet. Il a également indiqué qu'il n'était pas certain que l'option commerciale soit effectivement plus rapide que le plan militaire.

Mais la source a ajouté : "Nous aimerions que ce projet aboutisse en fin de compte : "Nous aimerions qu'il s'agisse en fin de compte d'une option commerciale, c'est pourquoi nous sommes heureux qu'il y ait une proposition non militaire.

Une fois financé, le groupe chercherait à draguer une zone le long du littoral dans le nord de Gaza pour permettre aux barges de s'approcher de la terre et de créer une plate-forme de levage lourde pour les conteneurs, qui seraient ensuite stockés sur terre pour être livrés par les Nations unies ou d'autres organisations d'aide internationale.

L'examen de cette proposition commerciale par les États-Unis intervient alors qu'une autre initiative d'aide maritime, à plus petite échelle, a commencé à être mise en œuvre mardi.

Le navire caritatif Open Arms a quitté le port de Larnaca, à Chypre, en remorquant une barge contenant de la farine, du riz et des protéines. La mission a été financée principalement par les Émirats arabes unis et organisée par l'organisation caritative américaine World Central Kitchen (WCK).