Washington va imposer des sanctions à un groupe israélien vendredi pour avoir attaqué des convois d'aide humanitaire destinés à des civils affamés à Gaza, ont déclaré des responsables américains à Reuters. Il s'agit de la dernière mesure en date visant des acteurs qui, selon Washington, menacent les perspectives de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Les sanctions viseront Tsav 9, un groupe lié aux réservistes de l'armée israélienne et aux colons juifs de la Cisjordanie occupée par Israël, pour des activités telles que le blocage, le harcèlement et l'endommagement de convois d'aide humanitaire.

Les Palestiniens ont désespérément besoin d'aide alors qu'Israël poursuit son invasion et ses bombardements depuis huit mois, qui ont tué au moins 37 000 personnes, selon le ministère de la santé du territoire. Israël a également été accusé de bloquer l'aide, ce qu'il nie.

Des éléments de droite du gouvernement israélien, liés au mouvement des colons, se sont opposés aux efforts du président américain Joe Biden pour conclure un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas afin de mettre fin à la guerre de Gaza, qui a débuté avec les attaques du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre et qui a fait environ 1 200 morts, selon les chiffres israéliens.

Les sanctions financières seront imposées en vertu d'un décret sur la violence en Cisjordanie que M. Biden a signé en février et qui avait déjà été utilisé pour imposer des restrictions financières à des colons juifs impliqués dans des attaques contre des Palestiniens ainsi qu'à un groupe militant palestinien.

"Nous utilisons cette autorité pour sanctionner une sélection de plus en plus large d'acteurs, en ciblant les individus et les entités qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Cisjordanie, indépendamment de leur religion, de leur appartenance ethnique ou de leur localisation", a déclaré à Reuters Aaron Forsberg, directeur du bureau du département d'État chargé de la politique de sanctions et de la mise en œuvre de ces dernières.

Le 13 mai, des membres de Tsav 9 ont pillé puis incendié deux camions d'aide humanitaire près de la ville d'Hébron, en Cisjordanie.

Tsav 9 - Ordre 9 en hébreu, en référence aux ordres d'appel des réservistes de l'armée israélienne - a déclaré après l'incident du 13 mai qu'il avait agi pour empêcher les fournitures d'atteindre le Hamas et a accusé le gouvernement israélien d'avoir fait des "cadeaux" au groupe islamiste.

"Depuis des mois, des individus de Tzav 9 ont cherché à plusieurs reprises à empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, notamment en bloquant des routes, parfois violemment, le long de leur itinéraire entre la Jordanie et Gaza, y compris en passant par la Cisjordanie", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué consulté par l'agence Reuters.

"Ils ont également endommagé des camions d'aide et déversé de l'aide humanitaire vitale sur la route.

Cette mesure a pour effet de geler tous les avoirs que le groupe détient sous la juridiction des États-Unis et d'interdire aux Américains de traiter avec lui.

Democracy for the Arab World Now (DAWN), un groupe de défense des droits de l'homme basé aux États-Unis, a appelé cette semaine à des sanctions américaines contre Tsav 9 et a déclaré que le groupe recueillait des fonds auprès d'entreprises israéliennes et d'organisations israéliennes et américaines à but non lucratif.

DAWN a déclaré dans un communiqué que ces groupes d'autodéfense jouissaient de l'impunité de la part des autorités israéliennes.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l'homme accusent depuis longtemps l'armée et la police israéliennes de s'abstenir délibérément d'intervenir lorsque des colons attaquent des Palestiniens en Cisjordanie.

Selon les avocats, Israël a arrêté quatre personnes impliquées dans l'attaque du 13 mai, dont un mineur.

"Nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour promouvoir la responsabilité de ceux qui tentent d'entreprendre ou de perpétrer des actes aussi odieux", a déclaré M. Forsberg. "Nous avons soulevé cette question à tous les niveaux du gouvernement israélien et nous attendons des autorités israéliennes qu'elles fassent de même.