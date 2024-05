Les États-Unis devraient imposer des sanctions aux responsables de la Cour pénale internationale qui cherchent à obtenir un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi un haut conseiller en politique étrangère du candidat républicain à la présidence, Donald Trump, après avoir rencontré le dirigeant israélien.

Robert O'Brien, qui a été le quatrième et dernier conseiller de Trump en matière de sécurité nationale, a fait ces commentaires lors d'un entretien avec Reuters à Jérusalem, après avoir rencontré M. Netanyahu et d'autres responsables israéliens lors d'une visite de plusieurs jours chez l'allié américain.

M. O'Brien, qui a déclaré que M. Trump serait informé des résultats du voyage, a évoqué ce qu'il a appelé la "décision irrationnelle" de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt contre M. Netanyahu et le ministre de la défense Yoav Gallant, ainsi que contre trois dirigeants du Hamas palestinien, lors de ses rencontres avec les responsables israéliens.

"Nous pouvons sanctionner les comptes bancaires, les voyages. Nous pouvons imposer des restrictions en matière de visas à ces procureurs et juges corrompus. Nous pouvons faire preuve de courage", a déclaré M. O'Brien à l'agence Reuters depuis Jérusalem.

M. O'Brien était accompagné de l'ancien ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis, John Rakolta, et de l'ancien ambassadeur en Suisse, Ed McMullen.

Le voyage, d'abord rapporté par Reuters, était un cas rare d'alliés de Trump voyageant à l'étranger dans le cadre d'une délégation organisée pour rencontrer des fonctionnaires étrangers. Il s'est déroulé dans un contexte de tensions entre Israël et l'administration Biden au sujet de la conduite de la guerre à Gaza par l'allié américain au Moyen-Orient.

Outre M. Netanyahu, la délégation a rencontré ces derniers jours le président israélien Isaac Herzog, le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz et M. Gallant, a indiqué M. O'Brien. Les dirigeants palestiniens n'ont pas été inclus dans leur itinéraire.

M. O'Brien a déclaré que le sauvetage de tous les otages encore détenus par le Hamas et la capture de Yahya Sinwar, le cerveau de l'attaque du 7 octobre contre Israël qui a déclenché l'offensive israélienne à Gaza, seraient essentiels pour déclarer la victoire sur le groupe militant.

"J'en ai fait part au Premier ministre Netanyahou, au président Herzog et à Benny Gantz du cabinet de guerre : Nous devons agir rapidement", a déclaré M. O'Brien à Reuters. "Israël doit vaincre le Hamas à Rafah.

Le groupe a déclaré qu'il ne s'était pas rendu en Israël à la demande de M. Trump.

Mais O'Brien, Rakolta et McMullen parlent tous régulièrement à Trump qui, malgré quatre procès criminels, devance son rival à l'élection présidentielle du 5 novembre, le président démocrate Joe Biden, dans les sondages d'opinion dans la plupart des États où se déroulent les combats.

Outre les rencontres avec les dirigeants politiques, les membres de la délégation se sont rendus dans les régions d'Israël qui ont été visées par l'attaque du Hamas en octobre, notamment le site du festival de musique Nova et le kibboutz Nir Oz, tous deux situés près de Gaza.

TRUMP A IMPOSÉ DES SANCTIONS À LA CCI ALORS QU'IL ÉTAIT PRÉSIDENT

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués lors de l'assaut israélien contre la bande de Gaza, qui dure depuis sept mois, selon les responsables de la santé dans l'enclave gouvernée par le Hamas. La guerre a commencé lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en enlevant 253 autres, selon les décomptes israéliens. Israël affirme que plus de 100 otages sont toujours détenus à Gaza, dont plusieurs Américains.

Lundi, le procureur de la CPI à La Haye, Karim Khan, a demandé l'émission de mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou, de M. Gallant et de trois dirigeants palestiniens, estimant qu'ils avaient commis des crimes de guerre.

Dans l'interview accordée à Reuters, M. O'Brien a déclaré qu'il apportait son soutien à la législation menée par les Républicains au Congrès qui sanctionnerait les employés de la CPI qui enquêtent sur des responsables aux États-Unis ou dans des pays alliés qui ne reconnaissent pas la Cour, comme Israël.

Il n'est pas certain que ce projet de loi bénéficie d'un soutien bipartisan, bien que les responsables démocrates et républicains aient vivement critiqué la CPI.

En 2020, M. Trump a pris un décret visant à restreindre les déplacements et à geler les avoirs du personnel de la Cour chargé d'enquêter sur la conduite des États-Unis en Afghanistan, sanctions qui ont été annulées au cours des premiers mois de l'administration Biden.

Les commentaires de M. O'Brien suggèrent que les conseillers de M. Trump seraient prêts à réimposer et à étendre les sanctions si l'ancien président revenait à la Maison Blanche. Bien que les États-Unis aient parfois collaboré de manière limitée avec la CPI, ils n'ont jamais été membres de la Cour et de nombreux dirigeants politiques américains estiment que la juridiction internationale de la CPI menace la souveraineté nationale.

Tout au long de l'entretien, O'Brien, Rakolta et McMullen ont rejeté les évaluations de nombreux responsables américains, palestiniens et internationaux qui affirment qu'Israël n'en fait pas assez pour protéger la vie des civils.

"Les Israéliens se conduisent dans la plus pure tradition d'une armée moderne et humanitaire, et je pense que c'est ce qui ressort le plus des réunions que nous avons eues", a déclaré M. O'Brien.

L'administration Biden s'est parfois démarquée de ce point de vue, le secrétaire d'État Antony Blinken ayant déclaré au début du mois de mai qu'Israël ne disposait pas d'un plan crédible pour protéger les civils à Rafah.

Alors que l'administration Trump soutient une solution à deux États pour résoudre le conflit au Moyen-Orient, M. O'Brien a déclaré que le conflit à Gaza et l'attitude hostile des Palestiniens à l'égard d'Israël font qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter pour l'instant.

Le gouvernement américain a longtemps estimé que la voie vers une paix durable passait par la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Toutefois, depuis le 7 octobre, M. Trump a indiqué dans des interviews et lors de sa campagne électorale qu'il revoyait sa position.

O'Brien et Rakolta ont joué un rôle central dans les accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations bilatérales d'Israël avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis pendant le mandat de M. Trump.

Ils restent intéressés et pleins d'espoir quant à la possibilité d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, bien qu'Israël doive gagner la guerre à Gaza avant que ce processus ne puisse commencer pour de bon, ont-ils déclaré.