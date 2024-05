LE CAIRE/RAFAH, BANDE DE GAZA/WASHINGTON, 9 mai (Reuters) - L 'armée israélienne a massé des chars aux portes de Rafah et ouvert le feu en direction de quartiers situés à la périphérie orientale de la ville du sud de la bande de Gaza, ont témoigné jeudi des habitants.

Israël ne montre pour le moment aucun signe de vouloir renoncer à son projet d'assaut contre Rafah, même si le président américain Joe Biden a prévenu qu'en pareil cas, les Etats-Unis arrêteraient de fournir certaines armes à l'Etat hébreu.

Des habitants et des médecins ont déclaré que les tirs de chars israéliens avaient fait trois morts et plusieurs blessés près d'une mosquée d'un quartier de l'est de Rafah.

À la périphérie de la ville, des habitants ont dit qu'un hélicoptère israélien avait ouvert le feu, tandis que des drones survolaient les maisons dans plusieurs quartiers, certains à proximité des toits.

La branche armée du Hamas et le Djihad islamique ont pour leur part déclaré que leurs combattants avaient tiré des roquettes antichars et des obus de mortiers sur les positions israéliennes à l'est de Rafah.

Considérée par Israël comme le dernier bastion du Hamas, Rafah est la seule ville de Gaza qui n'a pas été envahie par les forces terrestres israéliennes.

La ville située le long de la frontière égyptienne abrite aussi des centaines de milliers de civils qui ont fui les autres secteurs de l'enclave palestinienne.

Pendant ce temps, les négociations sur un éventuel cessez-le-feu se poursuivent au Caire, avec notamment la présence du directeur de la CIA, William Burns, de retour dans la capitale égyptienne après des entretiens à Jérusalem. Il a repris jeudi les réunions avec les médiateurs qui tentent d'obtenir un cessez-le-feu, selon deux sources sécuritaires égyptiennes.

Mercredi, Joe Biden a prononcé sa plus ferme mise en garde publique à ce jour contre Israël, alors qu'il tente de décourager un assaut à Rafah.

"Je leur ai dit clairement que s'ils entrent à Rafah (...) je ne fournirai pas les armes", a dit le président américain dans une interview à CNN. (Nidal al-Mughrabi, Mohammad Salem et Jarrett Renshaw, avec la contribution de Maytaal Angel à Jérusalem, Ahmed Mohamed Hassan au Caire et d'autres bureaux Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)