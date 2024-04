JÉRUSALEM, 5 avril (Reuters) - Le gouvernement israélien a approuvé la réouverture du point de passage d'Erez et l'utilisation temporaire du port d'Ashdod pour permettre l'acheminement et les livraisons d'aide humanitaire à Gaza, a rapporté vendredi le Times of Israel.

Israël augmentera également la quantité d'aide acheminée dans l'enclave palestinienne en provenance de Jordanie passant par le point de passage de Kerem Shalom, a indiqué le journal.

Le président américain Joe Biden a signalé que la politique américaine à propos de Gaza pourrait changer si Israël ne répondait pas à la catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne. (James Mackenzie; version française Camille Raynaud)