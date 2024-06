par Nidal al-Mughrabi et Kamel Hamdan

CAIRE/GAZA, 30 juin (Reuters) - Les forces israéliennes ont continué d'avancer dimanche dans le quartier de Shejaia, dans le nord de la bande de Gaza, et ont également progressé dans l'ouest et le centre de Rafah, dans le sud, tuant au moins six Palestiniens et détruisant plusieurs maisons, selon des habitants.

Les chars israéliens, qui sont revenus à Shejaia il y a quatre jours, ont tiré des obus sur plusieurs maisons, piégeant des familles à l'intérieur des bâtiments, selon les habitants.

L'armée israélienne a déclaré que les forces opérant à Shejaia avaient, au cours de la journée écoulée, tué plusieurs Palestiniens armés, localisé des armes et frappé des infrastructures militaires. Samedi, l'armée a annoncé la mort de deux soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza.

La branche armée du Hamas et le Jihad islamique, son allié, ont fait état de violents affrontements à Shejaia et à Rafah, affirmant que leurs combattants avaient tiré des roquettes antichars et des obus de mortier contre les forces israéliennes.

Plus de huit mois après le début de la guerre aérienne et terrestre menée par Israël à Gaza, les militants continuent d'organiser des attaques contre les forces israéliennes, opérant dans des zones dont l'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle il y a plusieurs mois.

Les efforts des médiateurs arabes, soutenus par les États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu.

Le Hamas affirme que tout accord doit mettre fin à la guerre et entraîner un retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Israël affirme qu'il n'acceptera que des pauses temporaires dans les combats jusqu'à ce que le Hamas, qui dirige la bande de Gaza depuis 2007, soit éradiqué.

À Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, les chars israéliens ont progressé dans plusieurs quartiers de l'est, de l'ouest et du centre de la ville. Selon des médecins, six personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur une maison à Shaboura, au cœur de la ville.

Les six corps de la famille Zurub ont été transférés à l'hôpital Nasser, dans la ville voisine de Khan Younis. Dimanche, des dizaines de proches se sont recueillis devant leurs dépouilles, enveloppées dans des linceuls blancs, puis les ont portées dans leurs bras jusqu'à des tombes.

Des habitants ont déclaré que l'armée israélienne avait incendié la mosquée Al-Awda dans le centre de Rafah, l'une des plus connues de la ville.

Israël a déclaré que ses opérations militaires à Rafah visaient à éradiquer les derniers bataillons armés du Hamas.

L'armée israélienne a déclaré dimanche que ses forces poursuivaient des opérations "ciblées et basées sur le renseignement" à Rafah, tuant plusieurs hommes armés lors de différentes rencontres et démantelant des tunnels.

L'offensive d'Israël, en représailles à l'attaque meutrière du 7 octobre 2023 lancée par des militants du Hamas contre le sud du pays, a fait jusqu'à présent près de 38.000 morts, selon le ministère de la santé de Gaza. (Avec la contribution d'Ari Rabinovitch à Jérusalem, rédigé par Gareth Jones, version française Benjamin Mallet)