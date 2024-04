JEURSALEM, 3 avril (Reuters) - Benny Gantz, membre du gouvernement israélien de guerre mis sur pied après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, a appelé mercredi à la tenue d'élections anticipées en septembre, dans un contexte de pressions, internes et externes, sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu à propos de l'offensive à Gaza.

Au cours d'un point de presse télévisé, l'ancien ministre centriste de la Défense a déclaré qu'il fallait "convenir d'une date pour les élections en septembre, environ un an après le début de la guerre, en quelque sorte".

"Cela nous permettra de continuer nos efforts militaires tout en signalant aux citoyens d'Israël que nous allons bientôt renouveler leur confiance en nous", a-t-il ajouté.

Des milliers d'Israéliens ont manifesté ces derniers jours pour réclamer le départ de Benjamin Netanyahu et de nouvelles élections.

Un grand nombre d'entre eux sont mécontents des efforts du gouvernement pour obtenir la libération des 134 otages encore détenus dans la bande de Gaza, près de six mois après le début de l'offensive lancée dans l'enclave palestinienne en réponse à l'attaque du Hamas lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées et 250 autres enlevées. Plus de 32.000 Palestiniens ont été tués dans le siège menés depuis lors par Tsahal à Gaza.

Benjamin Netanyahu, à la longévité record au pouvoir en Israël, a rejeté à plusieurs reprises l'hypothèse d'élections anticipées, estimant que, en pleine guerre, cela profiterait seulement au Hamas. Les sondages donnent Netanyahu battu.

Le Likoud, dont est issu le Premier ministre, a déclaré mercredi que Benny Gantz devait s'abstenir de mener une "basse politique" partisane durant la guerre.

"Des élections maintenant entraîneraient une paralysie, des divisions, nuiraient aux combats à Rafah (à la pointe sud de la bande de Gaza, NDLR) et porteraient un coup fatal aux chances d'obtenir un accord de libération des otages", a-t-il dit.

Benny Gantz, ancien général de l'armée, a rejoint le gouvernement de Benjamin Netanyahu quelques jours après le début de la guerre dans une volonté d'afficher une unité nationale.

Les enquêtes d'opinion placent son parti centriste en tête d'un éventuel scrutin, ce qui ferait de Benny Gantz le favori pour devenir Premier ministre.

En plus d'"éradiquer" le Hamas, Benjamin Netanyahu promet de récupérer les otages israéliens encore aux mains des groupes palestiniens. Des experts ont dit douter que cela soit possible, alors même que la bande de Gaza a été ravagée par les bombardements israéliens menés depuis octobre dernier.

Les élections législatives sont actuellement prévues le 27 octobre 2026, selon le calendrier de la commission électorale. (Henriette Chacar; version française Jean Terzian)