BEYROUTH, 15 mars (Reuters) - Le Liban considère que le plan de trêve israélo-libanaise proposé par la France pourrait constituer "un pas significatif" vers la paix, peut-on lire dans une lettre du ministère libanais des Affaires étrangères dont Reuters a eu connaissance vendredi.

Paris a soumis en février dernier aux autorités de Beyrouth une proposition écrite visant à mettre fin aux hostilités avec Israël et à régler la question de la frontière entre les deux Etats.

Ce plan en trois étapes prévoit notamment le retrait du Hezbollah dans une zone à dix kilomètres de la frontière.

Un processus de désescalade de dix jours s'achèverait par des négociations sur le tracé de la frontière terrestre entre le Liban et Israël, qui est en suspens depuis de nombreuses années.

Le plan, avait-on indiqué de source diplomatique française, a été transmis au Liban, à Israël et au Hezbollah.

Le Hezbollah, qui a lancé des frappes contre Israël en soutien au Hamas, refuse de participer à des négociations formelles de désescalade tant que la guerre à Gaza se poursuivra.

Le Liban "considère que l'initiative française pourrait être un pas significatif" vers la paix et la sécurité sur son territoire et dans la région, déclare le ministère des Affaires étrangères dans une lettre datée de vendredi destinée à l'ambassade de France à Beyrouth.

La missive ne mentionne pas les détails du plan mais rappelle que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'Onu constitue "la pierre angulaire d'une stabilité durable".

Adoptée en août 2006 à l'unanimité, la résolution 1701 exige le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, à 30 kilomètres de la frontière, et le respect par Israël de la souveraineté libanaise.

Le Liban "ne cherche pas la guerre", peut-on encore lire, mais souhaite qu'il soit mis fin aux violations par Israël de sa souveraineté territoriale.

Dès que ces violations cesseront, le Liban s'engagera à reprendre les rencontres tripartites avec Israël et la Force intérimaire des Nations unies "pour discuter de tous les litiges et de parvenir à un accord sur l'application pleine et entière de la résolution 1701", dit le ministère. (Reportage Laïla Bassam, rédigé par Maya Gebeily, version française Sophie Louet)