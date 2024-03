Les combats ont fait rage samedi autour du principal hôpital de Gaza, où Israël affirme avoir tué jusqu'à présent plus de 170 hommes armés lors d'un vaste raid qui, selon le ministère palestinien de la santé, a également entraîné la mort de cinq patients.

La branche armée du Hamas et le Jihad islamique ont déclaré que leurs combattants étaient engagés dans des combats avec les forces israéliennes à l'extérieur et aux alentours de l'hôpital Al Shifa dans la ville de Gaza, bien que le Hamas nie toute présence à l'intérieur de l'établissement.

Les troupes israéliennes ont pris d'assaut Al Shifa aux premières heures de la matinée de lundi et ont passé au peigne fin ce complexe tentaculaire qui, selon l'armée, est relié à un réseau de tunnels servant de base au Hamas et à d'autres combattants palestiniens.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que cinq blessés palestiniens "assiégés" à l'intérieur d'Al Shifa étaient morts après avoir été privés de soins, d'eau et de nourriture depuis six jours et que l'état d'autres blessés se détériorait.

L'armée israélienne, qui a perdu deux soldats au combat dans l'hôpital, affirme qu'elle empêche les civils, les patients et le personnel médical de subir des dommages et qu'elle leur fournit de la nourriture, de l'eau et un accès adéquat aux soins de santé.

Reuters n'a pas été en mesure d'accéder à l'hôpital et de vérifier l'un ou l'autre de ces témoignages.

Al Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza avant la guerre, est aujourd'hui l'un des rares établissements de santé encore partiellement opérationnels dans le nord du territoire, et il hébergeait également des civils déplacés.

Les habitants des environs ont déclaré que les forces israéliennes avaient fait exploser des dizaines de maisons et d'appartements dans les rues autour de l'hôpital et qu'elles avaient détruit des routes au bulldozer. Ils ont indiqué qu'un centre médical privé voisin, l'hôpital Al-Helo, avait également été touché par l'armée.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que les chars israéliens avaient frappé plusieurs bâtiments de l'hôpital Al Shifa et incendié un service de chirurgie, et qu'environ 240 patients et leurs accompagnateurs, ainsi que des dizaines de membres du personnel soignant, avaient été arrêtés.

L'armée israélienne a déclaré que plus de 350 militants du Hamas et du Jihad islamique avaient été arrêtés à ce jour à l'hôpital et que 800 personnes au total avaient été interrogées.

Ces derniers jours, les porte-parole du Hamas ont déclaré que les morts annoncés dans les précédentes déclarations israéliennes n'étaient pas des combattants, mais des patients et des personnes déplacées.

Israël a essuyé de vives critiques en novembre dernier lorsque les troupes ont effectué leur premier raid sur l'hôpital. Elles y ont découvert des tunnels qui, selon elles, avaient été utilisés comme centres de commandement et de contrôle par le Hamas.

Les médias du Hamas ont déclaré samedi qu'ailleurs dans la ville de Gaza, plusieurs Palestiniens avaient été tués et blessés au rond-point de Koweït alors qu'ils attendaient des camions d'aide.

À Rafah, où plus d'un million de personnes se sont réfugiées, les autorités sanitaires ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne sur une maison avait tué huit personnes et en avait blessé d'autres.

L'armée israélienne a déclaré avoir tué au moins 20 hommes armés lors de frappes aériennes et de combats rapprochés dans le centre de Gaza et dans la zone sud de Khan Younis.

Plus de 32 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires de l'enclave gouvernée par le Hamas.

La guerre a été déclenchée lorsque des combattants du Hamas ont pénétré dans le sud d'Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et capturant 253 otages, selon les décomptes israéliens.