(Actualisé avec évacuation d'un hôpital)

LE CAIRE, 24 mars (Reuters) - Les forces israéliennes, qui mènent une offensive aux abords du principal hôpital de Gaza, Al Chifa, ont assiégé dimanche deux autres établissements hospitaliers dans l'enclave palestinienne et ont ordonné l'évacuation de l'un d'entre eux, a déclaré le Croissant-Rouge palestinien.

Israël affirme que les hôpitaux de la bande de Gaza, où la guerre fait rage depuis plus de cinq mois, ont souvent été utilisés comme bastions par les militants du Hamas, ce que le mouvement palestinien et le personnel médical démentent.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu'un membre de son personnel avait été tué lorsque des chars israéliens se sont déployés dans les zones entourant les hôpitaux Al-Amal et Nasser, situés dans la ville de Khan Younès, au sud de l'enclave.

L'armée israélienne a bloqué tous les accès à l'hôpital Al-Amal et mené de vastes opérations de terrassement dans ses environs, a déclaré le Croissant-Rouge dans un communiqué, précisant que ses équipes avaient été prises sous le feu.

Il a indiqué plus tard dans la journée que l'essentiel du personnel soignant, les patients en état de se déplacer et les personnes déplacées qui s'étaient réfugiées dans l'établissement avaient été contraints d'évacuer l'hôpital sur ordre d'Israël, et de gagner la ville d'Al Mawassi sur la côte méditerranéenne.

Des habitants de Khan Younès ont fait état d'une avancée de chars israéliens dans un quartier ouest de la ville, près de l'hôpital Nasser.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué que ses forces frappaient des "infrastructures" à Khan Younès servant de points de rassemblement à des combattants palestiniens.

Plus au nord, dans la ville de Gaza, Israël affirme avoir capturé 480 combattants lors de combats autour de l'hôpital Al Chifa. Ce dernier est aujourd'hui l'un des rares établissements de santé encore partiellement opérationnels dans le nord du territoire.

Depuis le début de l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza, en représailles à l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu, au moins 32.226 Palestiniens ont été tués et 74.518 blessés, selon le bilan actualisé dimanche des autorités gazaouies.

L'attaque du Hamas contre Israël a fait 1.200 morts tandis que 253 personnes ont été prises en otage, certaines d'entre elles ayant pu être libérées lors d'une courte trêve en novembre.

Les négociations en cours sur un cessez-le-feu et la libération des otages restants, menées de concert par le Qatar et l'Egypte, n'ont pas permis d'aboutir jusqu'à présent à un accord.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi et Emily Rose ; Blandine Hénault et Tangi Salaün pour la version française)

par Nidal al-Mughrabi