Des milliards de dollars d'armes américaines sont toujours en cours de livraison à Israël, malgré le retard d'une livraison de bombes et l'examen d'autres livraisons par l'administration du président Joe Biden, qui craint que leur utilisation dans le cadre d'une attaque ne provoque davantage de dégâts parmi les civils palestiniens.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré cette semaine que l'administration avait examiné les livraisons d'armes qu'Israël pourrait utiliser pour une invasion majeure de Rafah, une ville du sud de Gaza où plus d'un million de civils ont trouvé refuge, et qu'elle avait par conséquent interrompu une livraison de bombes à Israël.

Washington exhorte depuis longtemps le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à ne pas envahir Rafah sans garanties pour les civils, sept mois après le début d'une guerre qui a dévasté Gaza.

Des collaborateurs du Congrès ont estimé la valeur de la cargaison de bombes retardée à des "dizaines de millions" de dollars américains.

Un large éventail d'autres équipements militaires doit être envoyé à Israël, notamment des munitions d'attaque directe conjointes (JDAMS), qui transforment les bombes non explosées en armes de précision, ainsi que des obus de chars, des mortiers et des véhicules tactiques blindés, a déclaré à la presse le sénateur Jim Risch, principal membre républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères.

M. Risch a déclaré que ces munitions n'étaient pas soumises au processus d'approbation aussi rapidement qu'elles le devraient, précisant que certaines étaient en cours de préparation depuis décembre, alors que l'aide destinée à Israël est généralement soumise au processus d'examen en l'espace de quelques semaines.

Les responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'ils examinaient d'autres ventes d'armes, et Biden a averti Israël lors d'une interview sur CNN mercredi que les États-Unis cesseraient de fournir des armes si les forces israéliennes procédaient à une invasion majeure de Rafah.

L'assaut d'Israël sur Gaza a été déclenché par une attaque menée le 7 octobre par des militants islamistes du Hamas, qui a fait 1 200 morts selon le bilan israélien. Les bombardements israéliens qui ont suivi ont tué quelque 35 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et déplacé la majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza.

Par ailleurs, le représentant Gregory Meeks, principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a suspendu un programme de transfert d'armes de 18 milliards de dollars en faveur d'Israël, qui comprendrait des dizaines d'avions F-15 de Boeing Co. F-15 de Boeing Co., dans l'attente de plus amples informations sur l'utilisation qu'en ferait Israël.

Le soutien de M. Biden à Israël dans sa guerre contre le Hamas est devenu un handicap politique pour le président, en particulier parmi les jeunes démocrates, alors qu'il est candidat à sa réélection cette année. Il a alimenté une vague de votes de protestation "non engagés" lors des primaires et a suscité des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines.

Aucun de ces accords sur les armes ne fait partie du paquet de dépenses signé par M. Biden le mois dernier, qui comprenait environ 26 milliards de dollars pour soutenir Israël et fournir une aide humanitaire.

Risch et Meeks sont deux des quatre législateurs américains - le président et le membre le plus haut placé du comité des affaires étrangères du Sénat et le président et le membre le plus haut placé du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants - qui examinent les principaux accords d'armement conclus avec l'étranger.

LES ONGLES DES DOIGTS

Jeudi, M. Netanyahu a publié une déclaration vidéo dans laquelle il affirme que les Israéliens "se battraient avec leurs ongles", dans une apparente rebuffade de M. Biden.

Les républicains ont accusé M. Biden de revenir sur ses engagements envers Israël. "Si le commandant en chef n'a pas le courage politique de s'opposer aux radicaux sur son flanc gauche et de défendre un allié en guerre, les conséquences seront graves", a déclaré Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat, lors d'un discours prononcé au Sénat.

Dix autres républicains du Sénat ont tenu une conférence de presse pour annoncer une résolution non contraignante condamnant "toute action de l'administration Biden visant à retenir ou à restreindre les armes destinées à Israël".

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes qu'Israël recevait toujours les armes dont il a besoin pour se défendre. "Il (Biden) va continuer à fournir à Israël les capacités dont il a besoin, toutes les capacités", a déclaré M. Kirby.

Certains démocrates du Congrès ont salué l'action de M. Biden.

Le sénateur Chris Murphy, président démocrate de la sous-commission des relations extérieures pour le Moyen-Orient, a fait part de son inquiétude concernant Rafah.

"Je ne pense pas qu'il soit dans notre intérêt stratégique ou moral d'aider Israël à mener une campagne à Rafah qui risque de tuer des milliers de civils innocents et de ne pas avoir d'impact significatif sur la force à long terme du Hamas", a-t-il déclaré à Reuters.